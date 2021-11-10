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Новости

Realme представила первый «облачный» смартфон Q3t

Китайская компания Realme представила смартфон Realme Q3t, который позиционируется как первый «облачный» смартфон. Суть в том, что он представляет доступ к облачным приложениям, играм, VR-программам и так далее. Все они находятся в облаке и не занимают место в памяти.

Смартфон оснащён однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, которую можно расширить ещё на 5 ГБ за счёт флеш-памяти UFS 2.2. Её «на борту» есть 256 ГБ. Также в наличии слот карт памяти microSD.

Основная камера включает модуль на 48 МП, фронтальная — на 16 МП. Экран — 6,6-дюймовый на базе IPS с разрешением 2412 x 1080 пикселей и яркостью 600 нит. Ёмкость батареи составляет 5000 мА•ч, есть быстрая зарядка на 30 Вт.

В качестве ОС используется Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. отметим поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS. Из портов есть USB-C и аудиоразъём 3,5 мм.

Realme Q3t стоит около 330 долларов и доступен в цветах Nebula и Night Sky Blue.

Источник:
Gizmochina
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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