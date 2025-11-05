Realme UI 7.0 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых смартфонов Realme

Компания Realme представила фирменную оболочку на базе Android 16 — Realme UI 7.0. Разработчики обновили дизайн, добавили функции искусственного интеллекта и улучшили производительность системы.
Что нового в Realme UI 7.0?
Главным визуальным нововведением стал «стеклянный дизайн» Light Glass. Плоские иконки заменили объемные Ice Cube, а центр управления получил полупрозрачный фон Misty Glass. Flux Theme 2.0 предлагает панорамный режим Always-On Display, живые обои с эффектом глубины и возможность менять шрифты и цвета интерфейса. В общем, как и в других прошивках осени 2025 года, все выполнено в стиле Liquid Glass из iOS 26.
Realme UI 7.0 получила поддержку iPhone и Apple Watch Connect, которая позволит синхронизировать звонки, сообщения и данные о здоровье между устройствами. Кроме того, оболочка предлагает обновленную боковую панель многозадачности, анимацию отпечатков пальцев, интерактивные иконки и новые виджеты.
Что касается ИИ-функций, то с Realme UI 7.0 дебютируют следующие инструменты:
- AI Notify Brief — объединяет уведомления в утренние и вечерние сводки;
- AI Framing Master — подсказывает оптимальную композицию при съемке;
- AI Gaming Coach — дает советы по игровому процессу.
Производитель утверждает, что новый движок Flux Engine увеличивает скорость отклика на 15%, общую производительность на 22%, а плавность прокрутки — на 29%.
Какие смартфоны Realme UI обновятся до Realme UI 7.0?
Первыми смартфонами с Realme UI 7.0 «из коробки» станут Realme GT 8 и GT 8 Pro. Владельцы других моделей, включая GT 7 Pro, начнут получать обновление с ноября 2025 года.
Открытая бета стартует уже в четвертом квартале 2025 года, поучаствовать в ней смогут владельцы следующих смартфонов:
- Realme GT 7 Pro;
- Realme GT 7;
- Realme GT 7 Dream Edition;
- Realme GT 7T;
- Realme GT 6T;
- Realme GT 6;
- Realme 15 Pro 5G;
- Realme 15 5G;
- Realme 14 Pro+ 5G;
- Realme 14 Pro 5G;
- Realme 14T 5G;
- Realme 14x 5G;
- Realme 13 Pro+ 5G;
- Realme 13 Pro 5G;
- Realme 13 5G;
- Realme 12 Pro+ 5G;
- Realme 12 Pro 5G;
- Realme 12 5G;
- Realme 12x 5G;
- Realme P4 Pro;
- Realme P4 5G;
- Realme P3 Ultra 5G;
- Realme P3 Pro 5G;
- Realme P3 Lite 5G;
- Realme P3 5G;
- Realme P3x 5G;
- Realme P2 Pro 5G;
- Realme P1 Pro 5G;
- Realme C75 5G;
- Realme C73 5G;
- Realme C65 5G;
- Realme C63 5G;
- Realme NARZO 80 Pro 5G;
- Realme NARZO 80x 5G;
- Realme NARZO 80 Lite 5G;
- Realme NARZO 70x 5G;
- Realme NARZO N65 5G.
В первом квартале 2026 года к ним присоединятся:
- Realme 13+ 5G;
- Realme 12+ 5G;
- Realme NARZO 70 Turbo 5G;
- Realme NARZO 70 Pro 5G;
- Realme NARZO 70 5G;
- Realme P1 Speed 5G;
- Realme P1 5G;
- Realme 15T 5G;
- Realme 15x 5G.
