Realme UI 7.0 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых смартфонов Realme

Компания Realme представила фирменную оболочку на базе Android 16 — Realme UI 7.0. Разработчики обновили дизайн, добавили функции искусственного интеллекта и улучшили производительность системы.

Что нового в Realme UI 7.0?

Главным визуальным нововведением стал «стеклянный дизайн» Light Glass. Плоские иконки заменили объемные Ice Cube, а центр управления получил полупрозрачный фон Misty Glass. Flux Theme 2.0 предлагает панорамный режим Always-On Display, живые обои с эффектом глубины и возможность менять шрифты и цвета интерфейса. В общем, как и в других прошивках осени 2025 года, все выполнено в стиле Liquid Glass из iOS 26.

Realme UI 7.0 получила поддержку iPhone и Apple Watch Connect, которая позволит синхронизировать звонки, сообщения и данные о здоровье между устройствами. Кроме того, оболочка предлагает обновленную боковую панель многозадачности, анимацию отпечатков пальцев, интерактивные иконки и новые виджеты.

Что касается ИИ-функций, то с Realme UI 7.0 дебютируют следующие инструменты:

AI Notify Brief — объединяет уведомления в утренние и вечерние сводки;

AI Framing Master — подсказывает оптимальную композицию при съемке;

AI Gaming Coach — дает советы по игровому процессу.

Производитель утверждает, что новый движок Flux Engine увеличивает скорость отклика на 15%, общую производительность на 22%, а плавность прокрутки — на 29%.

Какие смартфоны Realme UI обновятся до Realme UI 7.0?

Первыми смартфонами с Realme UI 7.0 «из коробки» станут Realme GT 8 и GT 8 Pro. Владельцы других моделей, включая GT 7 Pro, начнут получать обновление с ноября 2025 года.

Открытая бета стартует уже в четвертом квартале 2025 года, поучаствовать в ней смогут владельцы следующих смартфонов:

Realme GT 7 Pro;

Realme GT 7;

Realme GT 7 Dream Edition;

Realme GT 7T;

Realme GT 6T;

Realme GT 6;

Realme 15 Pro 5G;

Realme 15 5G;

Realme 14 Pro+ 5G;

Realme 14 Pro 5G;

Realme 14T 5G;

Realme 14x 5G;

Realme 13 Pro+ 5G;

Realme 13 Pro 5G;

Realme 13 5G;

Realme 12 Pro+ 5G;

Realme 12 Pro 5G;

Realme 12 5G;

Realme 12x 5G;

Realme P4 Pro;

Realme P4 5G;

Realme P3 Ultra 5G;

Realme P3 Pro 5G;

Realme P3 Lite 5G;

Realme P3 5G;

Realme P3x 5G;

Realme P2 Pro 5G;

Realme P1 Pro 5G;

Realme C75 5G;

Realme C73 5G;

Realme C65 5G;

Realme C63 5G;

Realme NARZO 80 Pro 5G;

Realme NARZO 80x 5G;

Realme NARZO 80 Lite 5G;

Realme NARZO 70x 5G;

Realme NARZO N65 5G.

В первом квартале 2026 года к ним присоединятся: