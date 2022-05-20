Смартфоны Realme и ASUS на Snapdragon 8+ Gen 1 «засветились» в AnTuTu

После презентации Snapdragon 8+ Gen 1 в китайской соцсети Weibo появились скриншоты AnTuTu-замеров.

В первом тесте «засветился» смартфон Realme под модельным номером RMX3551, который по слухам является Realme GT 2 Master Explorer Edition. Устройство набрало 1 059 554 балла.

Другой замер от игрового смартфона ASUS ROG Phone 6 с результатами 1 118 161 баллов, который показывает более приличный прирост. Другие производители пока только анонсировали свою готовность к выпуску смартфонов с чипом Snapdragon 8+ Gen 1.

Первые смартфоны выйдут уже в июне.

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