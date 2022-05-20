Представлен топовый чипсет Snapdragon 8+ Gen 1

Компания Qualcomm на сегодняшней презентации представила новый топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1 производства TSMC.

В плане архитектурных отличий от Snapdragon 8 Gen 1 производства Samsung, нет никаких различий, но заметно отличаются производительность и рабочие частоты за счёт всевозможных оптимизаций.

По словам Qualcomm, производительность CPU и GPU возросла на 10% за счёт повышения частот при одновременном снижении энергопотребления на 30%. Ядро Cortex-X2 достигает 3,2 ГГц, Cortex-A710 – 2,75 ГГц, а Cortex-A510 – 2,0 ГГц.

Графическое ядро осталось без изменений – Adreno 730, как и модем Snapdragon X65 5G с системой Fast Connect 6900. Энергоэффективность чипсета по сравнению с 8 Gen 1 улучшена на 15%.

Первые смартфоны со Snapdragon 8+ Gen 1 появятся уже в самое ближайшее время.

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