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Новости

Seiko выпустит часы в стиле аниме «Наруто» и «Боруто»

Компания Seiko представила коллекцию часов по знаменитому аниме «Наруто» и «Боруто». Всего в коллекцию вошли семь моделей стилизованных под каждого персонажа, а именно Наруто, Саске, Шикамару, Ли, Гаару, Боруто и Сарада.

Каждая модель выполнена в корпусе из нержавеющей стали и имеет свою изюминку. Например, дизайн часов Наруто напоминаете его культовый наряд, а потертый безель и корпус отражают тяжелую подготовку, необходимую для того, чтобы стать Хокаге. Также на безеле выгравирован символ его деревни.

  • Naruto 07
  • Naruto 06
  • Naruto 05
  • Naruto 03
  • Naruto 04
  • Naruto 01
  • Naruto 02

Серия будет доступна по всему миру в бутиках Seiko и у избранных торговых партнеров в декабре ограниченным тиражом по 6500 экземпляров каждая. Стоимость за пару – 460 долларов (около 37 тысяч рублей).

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Источник:
Seiko
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

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