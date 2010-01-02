Seiko выпустит часы в стиле аниме «Наруто» и «Боруто»

Компания Seiko представила коллекцию часов по знаменитому аниме «Наруто» и «Боруто». Всего в коллекцию вошли семь моделей стилизованных под каждого персонажа, а именно Наруто, Саске, Шикамару, Ли, Гаару, Боруто и Сарада.

Каждая модель выполнена в корпусе из нержавеющей стали и имеет свою изюминку. Например, дизайн часов Наруто напоминаете его культовый наряд, а потертый безель и корпус отражают тяжелую подготовку, необходимую для того, чтобы стать Хокаге. Также на безеле выгравирован символ его деревни.

Серия будет доступна по всему миру в бутиках Seiko и у избранных торговых партнеров в декабре ограниченным тиражом по 6500 экземпляров каждая. Стоимость за пару – 460 долларов (около 37 тысяч рублей).