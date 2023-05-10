Realme представила новую линейку смартфонов Realme 11 в Китае, включающую в себя модели Realme 11, Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+. Основное отличие между последними двумя моделями заключается в объеме памяти. Компания утверждает, что дизайн новых смартфонов вдохновлен улицами Милана и создан итальянским дизайнером, работавшим с Gucci, Bulgari и Chanel.

Realme 11 Pro и 11 Pro+ унаследовали почти всю начинку от своего предшественника, включая 6,7-дюймовый экран Tianma, чипсет Dimensity 1080 (который MediaTek переименовала в Dimensity 7050), батарею на 5000 мАч и стереодинамики. Однако Realme 11 Pro потерял 8-Мп широкоугольную камеру и NFC, что сделало его менее продвинутым, чем Realme 10 Pro+.

Realme 11 Pro+

Realme 11 Pro+ получил 200-Мп основную камеру, которая заменит телевик благодаря 4-кратному цифровому зуму без потерь. В свою очередь, фронтальная камера выросла с 16 Мп до 32 Мп.

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro стоит 1999 юаней (~22 600 рублей), что на 300 юаней дороже, чем Realme 10 Pro+. Realme 11 Pro+ стоит 2099 юаней (~23 700 рублей) за базовую модель 8/256 ГБ, что на 100 юаней дороже, чем Redmi Note 12 Turbo.

Realme 11 Pro и 11 Pro+ будут доступны в бежевой и зеленой расцветках из экокожи, а также в черном пластике. Старт продаж запланирован на 15 мая в Китае.