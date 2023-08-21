Разработчик подтвердил выход Call of Duty: Modern Warfare 4

В последнем интервью для Washington Post главный нарративный дизайнер франшизы Call of Duty Брайан Блум поделился, что история перезапущенной серии Modern Warfare не завершится выпуском третьей части, запланированной к релизу 10 ноября 2023 года.

Напомним, оригинальная трилогия Modern Warfare, начавшаяся в начале 2000-х, завершилась третьей игрой. Однако Блум утверждает, что история перезагруженной серии выйдет за рамки релиза в этом году, а арки персонажей запланированы для долгосрочных историй, которые расскажут в будущих играх.

«Мы думаем, что арки персонажей идут в одном направлении, но они также могут отклоняться от своей арки. Они могут идти назад, люди могут развиваться и деградировать. Все эти вещи дают богатую, плодородную почву для рассказывания историй, которые не собираются останавливаться. На самом деле, я бы сказал, что мы только начинаем» сказал главный нарративный дизайнер серии Call of Duty Брайан Блум

Эти слова подсказывают, что разработка Call of Duty: Modern Warfare 4, возможно, уже началась. Но сейчас, вероятно, основное внимание команды из студии Sledgehammer Games сосредоточено на предстоящем запуске и поддержке Modern Warfare 3.