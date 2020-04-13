Razer представила наушники в форме покебола

Не понятно, чем руководствовались представители Razer, ведь на данный момент покемоны не в тренде, но это не помешало им создать одни из самых странных наушников.

Их главная особенность – возможность ношения в кейсе в виде покебола. Вероятнее всего, они предназначены для китайского рынка, где покемоны всегда в почете.

Наушники выполнены в виде Пикачу – самого знаменитого покемона. Сам же беспроводный девайс не отличается от множества своих конкурентов по функциональности. Все та же работа через Bluetooth в течение трех часов. С помощью кейса можно еще пять раз зарядить наушники. Каждый наушник имеет 13-мм драйверы.

Старт продаж назначен на 16 апреля, ценник устройства – почти 9 тыс. рублей.