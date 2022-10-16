Razer представила портативную игровую консоль Edge на Snapdragon G3x Gen 1

Компания Razer представила свою первую портативную игровую консоль Edge. Купить устройство можно будет только в январе 2023 года. Сама новинка представляет собой планшет, вставленный в геймпад Kishi V2 Pro.

Консоль Razer Edge уже записали в конкуренты Steam Deck. У новинки 6,8-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Для сравнения, у Steam Deck и Nintendo Switch кадровая частота составляет 60 Гц.

Процессором в консоли Edge выкупает Snapdragon G3x с CPU с частотой 3,0 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, встроенной — 128 Гб. Емкость аккумулятора — 5000 мАч. Геймпад получил два аналоговых стика, два триггера, восемь кнопок, D-Pad, а также поддержку тактильной отдачи Razer HyperSense.

Консоль оптимизирована под Xbox Cloud Gaming, Epic Games Store и Nvidia GeForce Now, а также умеет транслировать игры с компьютера через Steam Link.

Есть фронтальная камера, благодаря ей можно вести стримы на Twich или созваниваться по Zoom.

Стоимость версии только с Wi-Fi составляет $399. Версия с модемом 5G появится позже, как и ценник на нее. Сейчас Razer предлагает оформить предзаказ за $5.

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