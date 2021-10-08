Раскрыты ключевые спецификации флагмана Redmi K50 Pro+

Компания Xiaomi работает над серией смартфонов Redmi K50, в которую войдут модели Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+. И вот в сети появились свежие данные о топовой модели.

Утверждается, что Redmi K50 Pro+ оснастят AMOLED-дисплеем с вырезом под фронтальную камеру. Он получит частоту в 120 Гц. Внутри будет установлен топовый процессор Snapdragon 898 со сверхмощным ядром Cortex-X2 частотой 3,09 ГГц.

Также новинка получит камеру на 108 МП, перископную систему оптического увеличения, батарею на 5000 мАч с зарядкой мощностью 67 Вт и так далее.

Отметим, что линейка появится в Китае к февралю 2022 года, в мире новинки выйдут через несколько месяцев. Точных цен и других данных пока нет.