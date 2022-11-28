Раскрыты характеристики складного Oppo Find N2

Популярный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складном Oppo Find N2. Предполагается, что устройство представят 14 декабря на мероприятии Inno Day от Oppo.

Грядущий смартфон может получить внешний 5,54-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung E6 с разрешением 2120x1080p и частотой обновления 120 Гц. Диагональ внутреннего составит 7,1 дюймов, он также будет E6 AMOLED с частотой 120 Гц, но с разрешением 1920x1792px.

Основная камера будет тройная: 50-мегапиксельный широкоугольный Sony IMX800, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный IMX581 с обзором 114 градусов и 32-мегапиксельный датчик с 2-кратным телеобъективом. Все сенсоры работают в паре с чипом MariSilicon X imaging и настройкой Hasselblad. Фронтальных датчика будет два, на каждом экране по 32 Мп.

Процессором выступит Snapdragon 8 + Gen 1, емкость аккумулятора — 4520 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки.

Ждем анонс.