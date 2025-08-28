Раскрыты цены на всю линейку iPhone 17

Уже 9 сентября Apple представит долгожданную линейку iPhone 17. В нее традиционно войдут четыре смартфона, три из которых подорожают, сообщает 9to5mac.

Ожидаемые цены на iPhone 17

iPhone 17 — от $799 (без изменений);

iPhone 17 Air — от $949 (+$50);

iPhone 17 Pro — от $1049 (+$50);

iPhone 17 Pro Max — от $1249 (+$50).

В публикации подчеркивается, что iPhone 17 Air — абсолютно новая модель, поэтому сравнивать ее с прошлогодним iPhone 16 Plus не совсем корректно. Кроме того, iPhone 17 Pro, по слухам, будет иметь увеличенный минимальный объем памяти — 256 ГБ. В таком случае рост цены выглядит более оправданным.