ChatGPT теперь встроен в браузер: OpenAI представила Atlas для macOS

Новый браузер ChatGPT Atlas объединяет искусственный интеллект и привычную навигацию, предлагая персонализированный опыт и поддержку действий от имени пользователя.
Вадим Майков сегодня в 20:54

Компания OpenAI анонсировала собственный браузер ChatGPT Atlas с интеграцией искусственного интеллекта. Презентация прошла 21 октября в прямом эфире. Приложение уже доступно пользователям macOS, а версии для Windows, iOS и Android выйдут позднее.

Atlas сочетает функции обычного браузера и ИИ-помощника. Он запоминает контекст запросов, анализирует страницы, составляет краткие изложения и может выполнять действия от имени пользователя — например, бронировать столики, редактировать документы или оформлять заказы.

При открытии сайта Atlas делит экран на две части: слева отображается веб-страница, справа — окно диалога с ChatGPT. По словам OpenAI, это позволяет использовать ИИ-помощника без необходимости переключаться между вкладками, хотя пользователи могут отключить эту функцию.

Во время презентации разработчики показали инструменты для автоматического пересказа текстов и редактирования страниц в реальном времени. Глава OpenAI Сэм Альтман отметил, что компания видит будущее интернета «в формате диалога между человеком и машиной прямо внутри браузера».

Еще один браузер с ИИ

Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для всех

Релиз ChatGPT Atlas усиливает конкуренцию среди ИИ-браузеров: в последние месяцы на рынок вышли Comet от Perplexity и обновлённый Chrome с интеграцией Gemini от Google.

