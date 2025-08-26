Официально: презентация Apple iPhone 17 состоится 9 сентября | The GEEK
Официально: презентация Apple iPhone 17 состоится 9 сентября

Мероприятие начнется в 20:00 по московскому времени.

Компания Apple официально анонсировала главную осеннюю презентацию. Долгожданное мероприятие, на котором представят iPhone 17, состоится во вторник, 9 сентября 2025 года.

Трансляция, как и всегда, будет вестись из кампуса Apple Park и начнется в 20:00 по московскому времени.

Что покажет Apple на презентации 9 сентября

Apple может повысить цены на всю линейку iPhone 17

Главным событием вечера, без сомнения, станет анонс линейки iPhone 17. Ожидается, что Apple представит четыре модели:

  • iPhone 17;
  • iPhone 17 Pro;
  • iPhone 17 Pro Max;
  • iPhone 17 Air.

Среди других ожидаемых нововведений: заметное изменение дизайна iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, более мощные процессоры нового поколения и, возможно, долгожданное появление экранов с частотой обновления 120 Гц во всех моделях.

Помимо смартфонов, Apple, скорее всего, обновит и линейку умных часов. В частности, ожидаются Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 и Watch SE 3. Кроме того, есть вероятность анонса наушников AirPods Pro 3, HomePod mini и обновленной Apple TV 4K.

Наконец, на презентации назовут точные даты выхода iOS 26 и других операционных систем, которые были анонсированы еще летом.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
