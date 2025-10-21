Депутат Свинцов заявил, что россияне скоро смогут заходить в интернет только по идентификатору | The GEEK
close
Новости

Депутат Свинцов заявил, что россияне скоро смогут заходить в интернет только по идентификатору

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что через три–пять лет россияне смогут пользоваться интернетом только после прохождения идентификации.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 21:51

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в течение трёх–пяти лет доступ к интернету в России будет возможен только после прохождения идентификации. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

По словам зампреда комитета по информационной политике, в перспективе каждый пользователь будет заходить в сеть через персональный идентификатор, аналогичный «Госуслугам». Система, по его мнению, должна подтвердить возраст и другие параметры человека, обеспечивая «более безопасный и прозрачный интернет».

Свинцов подчеркнул, что считает интернет «переполненным» ботами и контентом, созданным нейросетями, и предложил решить проблему через обязательную идентификацию пользователей.

Идея подтверждения личности при доступе к онлайн-контенту обсуждается в России не впервые. Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров предложил ввести обязательную проверку паспортных данных для просмотра материалов с маркировкой «18+», включая видео блогеров с нецензурной бранью или сценами насилия.

id·213069·20251021_2151
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Банки создают «второй Мир»: в России появится новая платёжная система без карт и терминалов
Лимиты на количество банковских карт в России введут с декабря
МТС Банк показал SIM-карту со встроенным NFC. Оплачивать покупки можно даже с кнопочного телефона
Ограничить возврат товаров на Ozon и Wildberries могут в России
В Госдуме сообщили о росте мошенничества через FaceTime после блокировки звонков в мессенджерах
С 1 сентября айфоны с недостатком: что происходит?
iPhone и другие смартфоны можно будет вернуть без RuStore
«Почта России» добавила возможность получать посылки по QR-коду без интернета
Российские магазины начали предупреждать об iPhone и iPad без RuStore
СМИ: в Rutube начались массовые увольнения
В России увеличились сроки подключения домашнего интернета

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  2. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  3. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  4. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  6. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры
Смотреть все обзоры