Депутат Свинцов заявил, что россияне скоро смогут заходить в интернет только по идентификатору

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в течение трёх–пяти лет доступ к интернету в России будет возможен только после прохождения идентификации. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

По словам зампреда комитета по информационной политике, в перспективе каждый пользователь будет заходить в сеть через персональный идентификатор, аналогичный «Госуслугам». Система, по его мнению, должна подтвердить возраст и другие параметры человека, обеспечивая «более безопасный и прозрачный интернет».

Свинцов подчеркнул, что считает интернет «переполненным» ботами и контентом, созданным нейросетями, и предложил решить проблему через обязательную идентификацию пользователей.

Идея подтверждения личности при доступе к онлайн-контенту обсуждается в России не впервые. Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров предложил ввести обязательную проверку паспортных данных для просмотра материалов с маркировкой «18+», включая видео блогеров с нецензурной бранью или сценами насилия.