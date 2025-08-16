Лучшие беспроводные наушники до 9000 рублей в 2025 году

Найти хорошие беспроводные наушники до 9000 ₽ в 2025 году — задача с подвохом. Полки ломятся от моделей с «честным звуком» и «впечатляющим ANC», но по факту у половины из них бас как в кастрюле, посадка как у клипсы из 2009-го, а автономность — анекдот на два часа.

Чтобы сэкономить вам время и нервы, мы собрали 7 моделей, которые реально стоят своих денег. Каждую проверили, у каждой есть сильные стороны и мы прямо говорим, где не без компромиссов.

Moondrop Space Travel

📍 2000 ₽ — для тех, кто ищет дешёвые, лёгкие наушники с хорошим звуком и комфортом.

Фото Scarbir

Наушники, которые будто прилетели из фантастики: компактный футуристичный кейс, корпус без люфта и почти невесомая посадка. Уши не устают даже через час прослушивания, а Bluetooth 5.3 держит связь без глюков.

🔊 Что по звуку: 13-мм драйвер с титановым куполом выдает объёмное, мягкое звучание — без гудящего баса, но с чистыми верхами. Через фирменное приложение можно выбрать пресет: нейтральный, басовый или «всё по чуть-чуть».

🔇 Шумоподавление: оно есть, но формальное. Приглушает гул метро, но разговоры всё равно слышно. Для города и офиса хватит, чудес не ждите.

🕹 Подходит для игр и YouTube: задержка — всего 55 мс. Видео и игры идут синхронно, без рассинхрона губ.

🔋 Автономность: Около 4 часов без кейса, с подзарядками — до 16 часов.

👍 Подойдёт, если:

хочется нечто необычное по дизайну

нужен минимальный бюджет

важно, чтобы было комфортно долго слушать

⚠️ Минусы:

слабый ANC

нет влагозащиты

автономность средняя

Realme Buds Air 7

📍 2800 ₽ — звук Hi-Res, шумоподавление до 52 дБ и до 52 часов работы. Лучшее в своей цене.

Фото Scarbir

Realme Buds Air 7 — наушники, которые не выглядят на свои деньги. Внутри: крупные 12,4-мм драйверы с титановым покрытием, поддержка кодека LHDC 5.0, Bluetooth 5.4, быстрое подключение к ПК и даже пространственный звук. Всё это в модели до 3000 ₽ — редкость.

🔊 Что по звуку: сбалансированное звучание с глубоким басом, читаемыми серединами и чистыми верхами. LHDC 5.0 даёт битрейт до 1000 кбит/с — если смартфон поддерживает, получаешь звук уровня дорогих моделей.

🔇 Шумоподавление: ANC до 52 дБ, адаптивное. Реально гасит шум транспорта, ветра и улицы. Для такой цены — топ.

🔁 Функции:

Dual Device Connect — можно быстро переключаться между, скажем, телефоном и ноутбуком

Spatial Audio через приложение Realme Link

Swift Pair — быстрое подключение к Windows

💦 Влагозащита: IP55 — не страшен дождь, тренировка или уличная пыль.

🔋 Автономность: до 13 часов без ANC и до 52 часов с кейсом. С включенным ANC — до 30 часов. Пожалуй, одни из самых выносливых в подборке.

🎮 Для игр: Есть геймерский режим с задержкой 45 мс. Видео и игры идут плавно.

👍 Подойдут, если:

хотите максимум технологий и автономности до 3000 ₽

слушаете музыку в транспорте

играешь на смартфоне

⚠️ Минусы:

в LHDC нет поддержки на iPhone

Spatial Audio работает только через фирменное приложение

SoundPeats Capsule3 Pro

📍 4200 ₽ — LDAC, Hi-Res Audio, 6 микрофонов и 52 часа без розетки.

Фото Scarbir

Если вам важен звук, но не хотите платить за бренд, Capsule3 Pro — мощный конкурент флагманам. Здесь есть всё: LDAC, активное шумоподавление, режим прозрачности, достойная автономность и хороший микрофон для звонков.

🔊 Что по звуку: поддержка LDAC и сертификация Hi-Res Audio — редкость для моделей до 5000 ₽. Бас глубокий, детализация высокая, верхние частоты — не бьющие по ушам. В целом — тёплый, насыщенный звук без перегруза.

🔇 Шумоподавление и режим прозрачности: ANC до 43 дБ — работает прилично, особенно для транспорта. Прозрачный режим помогает не снимать наушники в лифте или магазине.

🎤 Звонки: 6 микрофонов с шумоподавлением, голос звучит разборчиво даже на улице. Не флагманский уровень, но для повседневных звонков более чем.

🎮 Гейминг: игровой режим с задержкой ~70 мс. Можно играть и смотреть сериалы без отставания звука.

🔋 Автономность: 8 часов на одном заряде, до 52 часов с кейсом. Есть быстрая зарядка.

💦 Влагозащита: стандарт IPX4 — дождь выдержит, но не тренажёрный зал, где пот ручьём.

👍 Подойдут, если:

хотите LDAC и качественный звук

нужны звонки и стабильная связь

важна автономность и не пугает китайский бренд

⚠️ Минусы:

при включённом LDAC быстрее садятся

шумодав уступает более дорогим моделям

IPX4 — слабее, чем у конкурентов с IP55

Honor Choice Earbuds CLIP

📍 4200 ₽ — необычная форма, комфорт с очками, до 36 часов работы и AI-шумоподавление для звонков.

Фото Vatvo Studio

Если вам неудобно в обычных затычках, а «капельки» вечно выпадают — попробуйте формат клипс. Honor предлагает модель с интересной посадкой, сбалансированным звуком и надёжной связью. Отлично подойдут для тех, кто постоянно в движении и ценит комфорт.

🎧 Уникальный форм-фактор: тонкий титановый дужкообразный мост легко надевается одной рукой, не мешает очкам и не давит на уши. Визуально выглядит необычно, но сидят надёжно.

🔊 Что по звуку: 10,8-мм динамики с титановой диафрагмой выдают чистое и сбалансированное звучание. Бас умеренный, середина читается, верх не звенит. Приятный звук для фона, подкастов и спокойной музыки.

🎤 Звонки и AI-шумоподавление: встроенный ИИ помогает сделать голос разборчивым даже на улице. Тембр получается немного «телефонным», но слышно чётко.

🎮 Геймерский режим: есть, активируется через приложение. Задержка снижена, но не уровень профи-игр.

🔋 Автономность: до 7 часов без кейса, до 36 — с ним. Быстрая зарядка за 10 минут — это +2 часа прослушивания.

📱 Управление и приложение: касания + настройка чувствительности, эквалайзер и игровые фишки доступны через фирменное ПО.

👍 Подойдут, если:

носите очки и обычные TWS не подходят

нужны лёгкие наушники с хорошим микрофоном

важен комфорт, а не суперглубокий бас

⚠️ Минусы:

почти нет шумоизоляции — конструкция открытая

индикаторы на кейсе простые

не подойдут для шумного транспорта

HUAWEI FreeBuds 6i

📍 6000 ₽ — мощный звук, умное шумоподавление и удобный кейс от надёжного бренда.

Фото Stuff tv

Если хочется наушники с доведенным до ума шумодавом и звучанием без перекоса в бас или яркость, FreeBuds 6i можно рассматривать, как крепкий универсал. Huawei делает ставку на технологии, и даже в среднем сегменте умеет удивлять.

🔊 Что по звуку: 11-мм четырёхмагнитный драйвер выдаёт насыщенное звучание с глубокими басами и расширенным частотным диапазоном — от 14 Гц до 40 кГц.

По ощущениям: ровный, сбалансированный звук без лишней агрессии. Хорошо звучат подкасты, поп и акустика.

🔇 Умный ANC: Система адаптивная, анализирует шум каждые 2,6 мс и подстраивается. В метро, кафе и на улице — реально работает, приглушает гул и фоновый шум.

🔋 Автономность: до 8 часов без ANC, до 35 часов с кейсом. Быстрая зарядка за 10 минут — это 4 часа воспроизведения. Для поездок — отлично.

📱 Приложение: настройки доступны через AI Life, но на Android нужно ставить его не из Google Play, а из AppGallery. iOS-версия урезана.

🎤 Микрофоны и звонки: голос передаётся чётко, в шумной обстановке — читаемо. Для зумов, звонков и мессенджеров — самый раз.

👍 Подойдут, если:

хотите стабильный, предсказуемый звук

часто находитесь в общественном транспорте или работаете в шуме

нужен бренд с хорошей репутацией и сборкой

⚠️ Минусы:

не все настройки доступны на iPhone

нет LDAC/LHDC

оформление строгое и без «вау»-дизайна

OnePlus Buds 3

📍 7600 ₽ — двойные драйверы, умный звук под твой слух и дизайн, как у флагмана.

Фото Scarbir

Buds 3 — пример того, как OnePlus балансирует между стилем, технологиями и доступной ценой. Здесь не просто «хороший звук», а система с двумя драйверами, умной адаптацией под пользователя и адаптивным шумоподавлением до 49 дБ.

🎧 Двойной драйвер: 10,4 мм для баса + 6 мм для верхов. Система BassWave усиливает низкие частоты, а технология Audio ID 2.0 анализирует твоё восприятие и корректирует звук индивидуально. И это реально слышно, особенно в деталях.

🔇 Шумоподавление: до 49 дБ с адаптацией под окружение. На улице, в транспорте или офисе — работает уверенно. Не флагман, но выше среднего в классе.

🎤 Звонки: хорошее подавление внешнего шума и чёткий микрофон. Собеседники слышат, даже если ты на улице или в кафе.

🔋 Автономность: до 10 часов без ANC и до 44 часов с кейсом. В режиме ANC — 6,5 и 28 часов соответственно. Есть быстрая зарядка.

📱 Приложение: позволяет настроить управление, эквалайзер, шумоподавление и даже проверить посадку в ухе.

👍 Подойдут, если:

хочешь наушники, которые звучат под тебя

важен и бас, и детализация

хочется красивую и удобную модель на каждый день

⚠️ Минусы:

бас может быть избыточным — не всем зайдёт

шумоподавление не дотягивает до премиум-моделей

нет поддержки LDAC, если сравнивать с конкурентами

Anker Soundcore Liberty 5

📍 9300 ₽ — адаптивное шумоподавление, Dolby Audio, LDAC и звук под твой слух.

Фото The GEEK

Liberty 5 — флагман в бюджетной сегменте. Наушники от Soundcore (бренд Anker) собрали в себе почти всё: LDAC, Dolby Audio, адаптивный ANC, быструю и беспроводную зарядку, богатые настройки через фирменное приложение. Это наушники, которые подстраиваются под вас, а не наоборот.

🎧 Звук с адаптацией: 9,2-мм драйверы с бумажной диафрагмой и поддержка HearID 4.0 — система сканирует ваш слух и настраивает эквалайзер персонально. Плюс LDAC и Dolby Audio дают максимум детализации и пространства. Бас глубокий, верх не сыпется, середина читаемая.

🔇 Адаптивное шумоподавление (ANC 3.0): обновляется каждые 0,3 секунды. В транспорте, кафе или на улице, отключает фон почти полностью. Не топ уровня Liberty 4 Pro, но в своей цене — огонь.

🔋 Автономность: до 12 часов без ANC, 8 — с ним, до 48 часов с кейсом. Быстрая зарядка даёт 5 часов прослушивания за 10 минут. Есть беспроводная зарядка.

📱 Приложение Soundcore: полный контроль — от эквалайзера до теста плотности посадки. Есть и защита слуха, и режим с низкой задержкой для видео.

🧩 Удобство: 6 насадок в комплекте, посадка универсальная. Единственный минус — в кейсе нет точного индикатора заряда.

👍 Подойдут, если:

хочешь «умный» звук под свой слух

слушаешь много и разнообразно — от хип-хопа до фортепиано

важен ANC и надёжность от известного бренда

⚠️ Минусы:

шумодав чуть слабее, чем у Liberty 4 NC

нет индикатора заряда на кейсе

LDAC снижает время работы

Как выбрать беспроводные наушники до 9000 рублей в 2025 году?

Перед покупкой недорогих наушников важно понимать, какие характеристики действительно влияют на удобство и звук:

На что обратить внимание:

✅ Шумоподавление (ANC)

Если слушаете музыку в транспорте, метро или офисе — выбирайте модели с активным шумоподавлением от 35 дБ и выше.

✅ Качество звука

Обратите внимание на поддержку кодеков:

LDAC / LHDC — для Hi-Res качества

— для Hi-Res качества SBC / AAC — базовые, но стабильные

✅ Автономность

Минимум — 6–7 часов наушников + от 30 часов с кейсом. Идеально — 10+ и 40+ часов. Учитывайте, что с включённым ANC время работы уменьшается.

✅ Игровой режим

Если смотрите видео или играете — смотрите задержку меньше 70 мс.

✅ Влагозащита

Для улицы и спорта — не ниже IPX4. Для бега или дождя — IP55 и выше.

✅ Приложение и эквалайзер

Хорошее приложение позволяет кастомизировать звук, включать игровые режимы, менять управление и даже проверять плотность посадки.

Сравнительная таблица моделей

Модель Цена Шумоподавление Автономность (без/с кейсом) Кодеки Особенности Moondrop Space Travel 2000₽ Да, базовое 4 / 16 ч SBC, AAC Ультралёгкие, нестандартный дизайн Realme Buds Air 7 2800₽ До 52 дБ 13 / 52 ч LHDC, SBC, AAC Spatial Audio, IP55, Dual Connect SoundPeats Capsule3 Pro 4200₽ До 43 дБ 8 / 52 ч LDAC, SBC Hi-Res, 6 микрофонов, режим прозрачности Honor CLIP 4200₽ AI-шумоподавление 7 / 36 ч SBC, AAC Комфорт с очками, быстрая зарядка HUAWEI FreeBuds 6i 6000₽ Адаптивный ANC 8 / 35 ч SBC, AAC Умный ANC, быстрая зарядка OnePlus Buds 3 7600₽ До 49 дБ 10 / 44 ч LHDC Audio ID, двойной драйвер Anker Liberty 5 9300₽ Adaptive ANC 3.0 12 / 48 ч LDAC, Dolby HearID, беспроводная зарядка

Вывод: какие наушники выбрать?