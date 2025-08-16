Подборки

Лучшие беспроводные наушники до 9000 рублей в 2025 году

Что выбрать для музыки, игр и улицы — 7 моделей с крутым звуком и честной ценой.
Фото аватара
Ник Денвер сегодня в 14:17

Найти хорошие беспроводные наушники до 9000 ₽ в 2025 году — задача с подвохом. Полки ломятся от моделей с «честным звуком» и «впечатляющим ANC», но по факту у половины из них бас как в кастрюле, посадка как у клипсы из 2009-го, а автономность — анекдот на два часа.

Чтобы сэкономить вам время и нервы, мы собрали 7 моделей, которые реально стоят своих денег. Каждую проверили, у каждой есть сильные стороны и мы прямо говорим, где не без компромиссов.

Moondrop Space Travel

📍 2000 ₽ — для тех, кто ищет дешёвые, лёгкие наушники с хорошим звуком и комфортом.

Фото Scarbir

Наушники, которые будто прилетели из фантастики: компактный футуристичный кейс, корпус без люфта и почти невесомая посадка. Уши не устают даже через час прослушивания, а Bluetooth 5.3 держит связь без глюков.

🔊 Что по звуку: 13-мм драйвер с титановым куполом выдает объёмное, мягкое звучание — без гудящего баса, но с чистыми верхами. Через фирменное приложение можно выбрать пресет: нейтральный, басовый или «всё по чуть-чуть».

🔇 Шумоподавление: оно есть, но формальное. Приглушает гул метро, но разговоры всё равно слышно. Для города и офиса хватит, чудес не ждите.

🕹 Подходит для игр и YouTube: задержка — всего 55 мс. Видео и игры идут синхронно, без рассинхрона губ.

🔋 Автономность: Около 4 часов без кейса, с подзарядками — до 16 часов.

👍 Подойдёт, если:

  • хочется нечто необычное по дизайну
  • нужен минимальный бюджет
  • важно, чтобы было комфортно долго слушать

⚠️ Минусы:

  • слабый ANC
  • нет влагозащиты
  • автономность средняя

Realme Buds Air 7

📍 2800 ₽ — звук Hi-Res, шумоподавление до 52 дБ и до 52 часов работы. Лучшее в своей цене.

Фото Scarbir

Realme Buds Air 7 — наушники, которые не выглядят на свои деньги. Внутри: крупные 12,4-мм драйверы с титановым покрытием, поддержка кодека LHDC 5.0, Bluetooth 5.4, быстрое подключение к ПК и даже пространственный звук. Всё это в модели до 3000 ₽ — редкость.

🔊 Что по звуку: сбалансированное звучание с глубоким басом, читаемыми серединами и чистыми верхами. LHDC 5.0 даёт битрейт до 1000 кбит/с — если смартфон поддерживает, получаешь звук уровня дорогих моделей.

🔇 Шумоподавление: ANC до 52 дБ, адаптивное. Реально гасит шум транспорта, ветра и улицы. Для такой цены — топ.

🔁 Функции:

  • Dual Device Connect — можно быстро переключаться между, скажем, телефоном и ноутбуком
  • Spatial Audio через приложение Realme Link
  • Swift Pair — быстрое подключение к Windows

💦 Влагозащита: IP55 — не страшен дождь, тренировка или уличная пыль.

🔋 Автономность: до 13 часов без ANC и до 52 часов с кейсом. С включенным ANC — до 30 часов. Пожалуй, одни из самых выносливых в подборке.

🎮 Для игр: Есть геймерский режим с задержкой 45 мс. Видео и игры идут плавно.

👍 Подойдут, если:

  • хотите максимум технологий и автономности до 3000 ₽
  • слушаете музыку в транспорте
  • играешь на смартфоне

⚠️ Минусы:

  • в LHDC нет поддержки на iPhone
  • Spatial Audio работает только через фирменное приложение

SoundPeats Capsule3 Pro

📍 4200 ₽ — LDAC, Hi-Res Audio, 6 микрофонов и 52 часа без розетки.

Фото Scarbir

Если вам важен звук, но не хотите платить за бренд, Capsule3 Pro — мощный конкурент флагманам. Здесь есть всё: LDAC, активное шумоподавление, режим прозрачности, достойная автономность и хороший микрофон для звонков.

🔊 Что по звуку: поддержка LDAC и сертификация Hi-Res Audio — редкость для моделей до 5000 ₽. Бас глубокий, детализация высокая, верхние частоты — не бьющие по ушам. В целом — тёплый, насыщенный звук без перегруза.

🔇 Шумоподавление и режим прозрачности: ANC до 43 дБ — работает прилично, особенно для транспорта. Прозрачный режим помогает не снимать наушники в лифте или магазине.

🎤 Звонки: 6 микрофонов с шумоподавлением, голос звучит разборчиво даже на улице. Не флагманский уровень, но для повседневных звонков более чем.

🎮 Гейминг: игровой режим с задержкой ~70 мс. Можно играть и смотреть сериалы без отставания звука.

🔋 Автономность: 8 часов на одном заряде, до 52 часов с кейсом. Есть быстрая зарядка.

💦 Влагозащита: стандарт IPX4 — дождь выдержит, но не тренажёрный зал, где пот ручьём.

👍 Подойдут, если:

  • хотите LDAC и качественный звук
  • нужны звонки и стабильная связь
  • важна автономность и не пугает китайский бренд

⚠️ Минусы:

  • при включённом LDAC быстрее садятся
  • шумодав уступает более дорогим моделям
  • IPX4 — слабее, чем у конкурентов с IP55

 Honor Choice Earbuds CLIP

📍 4200 ₽ — необычная форма, комфорт с очками, до 36 часов работы и AI-шумоподавление для звонков.

Фото Vatvo Studio

Если вам неудобно в обычных затычках, а «капельки» вечно выпадают — попробуйте формат клипс. Honor предлагает модель с интересной посадкой, сбалансированным звуком и надёжной связью. Отлично подойдут для тех, кто постоянно в движении и ценит комфорт.

🎧 Уникальный форм-фактор: тонкий титановый дужкообразный мост легко надевается одной рукой, не мешает очкам и не давит на уши. Визуально выглядит необычно, но сидят надёжно.

🔊 Что по звуку: 10,8-мм динамики с титановой диафрагмой выдают чистое и сбалансированное звучание. Бас умеренный, середина читается, верх не звенит. Приятный звук для фона, подкастов и спокойной музыки.

🎤 Звонки и AI-шумоподавление: встроенный ИИ помогает сделать голос разборчивым даже на улице. Тембр получается немного «телефонным», но слышно чётко.

🎮 Геймерский режим: есть, активируется через приложение. Задержка снижена, но не уровень профи-игр.

🔋 Автономность: до 7 часов без кейса, до 36 — с ним. Быстрая зарядка за 10 минут — это +2 часа прослушивания.

📱 Управление и приложение: касания + настройка чувствительности, эквалайзер и игровые фишки доступны через фирменное ПО.

👍 Подойдут, если:

  • носите очки и обычные TWS не подходят
  • нужны лёгкие наушники с хорошим микрофоном
  • важен комфорт, а не суперглубокий бас

⚠️ Минусы:

  • почти нет шумоизоляции — конструкция открытая
  • индикаторы на кейсе простые
  • не подойдут для шумного транспорта

HUAWEI FreeBuds 6i

📍 6000 ₽ — мощный звук, умное шумоподавление и удобный кейс от надёжного бренда.

Фото Stuff tv

Если хочется наушники с доведенным до ума шумодавом и звучанием без перекоса в бас или яркость, FreeBuds 6i можно рассматривать, как крепкий универсал. Huawei делает ставку на технологии, и даже в среднем сегменте умеет удивлять.

🔊 Что по звуку: 11-мм четырёхмагнитный драйвер выдаёт насыщенное звучание с глубокими басами и расширенным частотным диапазоном — от 14 Гц до 40 кГц.

По ощущениям: ровный, сбалансированный звук без лишней агрессии. Хорошо звучат подкасты, поп и акустика.

🔇 Умный ANC: Система адаптивная, анализирует шум каждые 2,6 мс и подстраивается. В метро, кафе и на улице — реально работает, приглушает гул и фоновый шум.

🔋 Автономность: до 8 часов без ANC, до 35 часов с кейсом. Быстрая зарядка за 10 минут — это 4 часа воспроизведения. Для поездок — отлично.

📱 Приложение: настройки доступны через AI Life, но на Android нужно ставить его не из Google Play, а из AppGallery. iOS-версия урезана.

🎤 Микрофоны и звонки: голос передаётся чётко, в шумной обстановке — читаемо. Для зумов, звонков и мессенджеров — самый раз.

👍 Подойдут, если:

  • хотите стабильный, предсказуемый звук
  • часто находитесь в общественном транспорте или работаете в шуме
  • нужен бренд с хорошей репутацией и сборкой

⚠️ Минусы:

  • не все настройки доступны на iPhone
  • нет LDAC/LHDC
  • оформление строгое и без «вау»-дизайна

OnePlus Buds 3

📍 7600 ₽ — двойные драйверы, умный звук под твой слух и дизайн, как у флагмана.

Фото Scarbir

Buds 3 — пример того, как OnePlus балансирует между стилем, технологиями и доступной ценой. Здесь не просто «хороший звук», а система с двумя драйверами, умной адаптацией под пользователя и адаптивным шумоподавлением до 49 дБ.

🎧 Двойной драйвер: 10,4 мм для баса + 6 мм для верхов. Система BassWave усиливает низкие частоты, а технология Audio ID 2.0 анализирует твоё восприятие и корректирует звук индивидуально. И это реально слышно, особенно в деталях.

🔇 Шумоподавление: до 49 дБ с адаптацией под окружение. На улице, в транспорте или офисе — работает уверенно. Не флагман, но выше среднего в классе.

🎤 Звонки: хорошее подавление внешнего шума и чёткий микрофон. Собеседники слышат, даже если ты на улице или в кафе.

🔋 Автономность: до 10 часов без ANC и до 44 часов с кейсом. В режиме ANC — 6,5 и 28 часов соответственно. Есть быстрая зарядка.

📱 Приложение: позволяет настроить управление, эквалайзер, шумоподавление и даже проверить посадку в ухе.

👍 Подойдут, если:

  • хочешь наушники, которые звучат под тебя
  • важен и бас, и детализация
  • хочется красивую и удобную модель на каждый день

⚠️ Минусы:

  • бас может быть избыточным — не всем зайдёт
  • шумоподавление не дотягивает до премиум-моделей
  • нет поддержки LDAC, если сравнивать с конкурентами

Anker Soundcore Liberty 5

📍 9300 ₽ — адаптивное шумоподавление, Dolby Audio, LDAC и звук под твой слух.

Обзор наушников Soundcore Liberty 5
Фото The GEEK

Liberty 5 — флагман в бюджетной сегменте. Наушники от Soundcore (бренд Anker) собрали в себе почти всё: LDAC, Dolby Audio, адаптивный ANC, быструю и беспроводную зарядку, богатые настройки через фирменное приложение. Это наушники, которые подстраиваются под вас, а не наоборот.

🎧 Звук с адаптацией: 9,2-мм драйверы с бумажной диафрагмой и поддержка HearID 4.0 — система сканирует ваш слух и настраивает эквалайзер персонально. Плюс LDAC и Dolby Audio дают максимум детализации и пространства. Бас глубокий, верх не сыпется, середина читаемая.

🔇 Адаптивное шумоподавление (ANC 3.0): обновляется каждые 0,3 секунды. В транспорте, кафе или на улице, отключает фон почти полностью. Не топ уровня Liberty 4 Pro, но в своей цене — огонь.

🔋 Автономность: до 12 часов без ANC, 8 — с ним, до 48 часов с кейсом. Быстрая зарядка даёт 5 часов прослушивания за 10 минут. Есть беспроводная зарядка.

📱 Приложение Soundcore: полный контроль — от эквалайзера до теста плотности посадки. Есть и защита слуха, и режим с низкой задержкой для видео.

🧩 Удобство: 6 насадок в комплекте, посадка универсальная. Единственный минус — в кейсе нет точного индикатора заряда.

👍 Подойдут, если:

  • хочешь «умный» звук под свой слух
  • слушаешь много и разнообразно — от хип-хопа до фортепиано
  • важен ANC и надёжность от известного бренда

⚠️ Минусы:

  • шумодав чуть слабее, чем у Liberty 4 NC
  • нет индикатора заряда на кейсе
  • LDAC снижает время работы

Как выбрать беспроводные наушники до 9000 рублей в 2025 году?

Перед покупкой недорогих наушников важно понимать, какие характеристики действительно влияют на удобство и звук:

На что обратить внимание:

Шумоподавление (ANC)

Если слушаете музыку в транспорте, метро или офисе — выбирайте модели с активным шумоподавлением от 35 дБ и выше.

Качество звука

Обратите внимание на поддержку кодеков:

  • LDAC / LHDC — для Hi-Res качества
  • SBC / AAC — базовые, но стабильные

Автономность

Минимум — 6–7 часов наушников + от 30 часов с кейсом. Идеально — 10+ и 40+ часов. Учитывайте, что с включённым ANC время работы уменьшается.

Игровой режим

Если смотрите видео или играете — смотрите задержку меньше 70 мс.

Влагозащита

Для улицы и спорта — не ниже IPX4. Для бега или дождя — IP55 и выше.

Приложение и эквалайзер

Хорошее приложение позволяет кастомизировать звук, включать игровые режимы, менять управление и даже проверять плотность посадки.

Сравнительная таблица моделей

МодельЦенаШумоподавлениеАвтономность (без/с кейсом)КодекиОсобенности
Moondrop Space Travel2000₽Да, базовое4 / 16 чSBC, AACУльтралёгкие, нестандартный дизайн
Realme Buds Air 72800₽До 52 дБ13 / 52 чLHDC, SBC, AACSpatial Audio, IP55, Dual Connect
SoundPeats Capsule3 Pro4200₽До 43 дБ8 / 52 чLDAC, SBCHi-Res, 6 микрофонов, режим прозрачности
Honor CLIP4200₽AI-шумоподавление7 / 36 чSBC, AACКомфорт с очками, быстрая зарядка
HUAWEI FreeBuds 6i6000₽Адаптивный ANC8 / 35 чSBC, AACУмный ANC, быстрая зарядка
OnePlus Buds 37600₽До 49 дБ10 / 44 чLHDCAudio ID, двойной драйвер
Anker Liberty 59300₽Adaptive ANC 3.012 / 48 чLDAC, DolbyHearID, беспроводная зарядка

Вывод: какие наушники выбрать?

  • Максимум за минимум: Realme Buds Air 7 — мощный набор фишек за 2800 ₽
  • Для звука и детализации: SoundPeats Capsule3 Pro или Anker Liberty 5
  • Для комфорта и звонков: Honor CLIP или HUAWEI FreeBuds 6i
  • Если важен стиль и посадка: OnePlus Buds 3
  • Нужен космос за копейки: Moondrop Space Travel
id·207690·20250816_1550
Baseus выпустил в России TWS-наушники Bass BP1 Pro с адаптивным шумоподавлением
Обзор наушников Soundcore Liberty 5
Тестировал Soundcore Liberty 5 каждый день. Рассказываю, стоит ли брать
Стоит ли покупать CMF Buds Pro 2? Разбираем плюсы и минусы
Стоит ли платить больше? Обзор-сравнение CMF Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus
Зарубежный блогер показал распаковку наушников Nothing Headphones (1) на видео
Nothing выпустила полноразмерные наушники Headphones (1)
Обзор Anker Soundcore Space One Pro
Обзор Anker Soundcore Space One Pro: наушники, от которых трясёт
Живые фото полноразмерных наушников Nothing Headphone (1) утекли в сеть
Обзор Anker Soundcore Liberty 4 Pro
Обзор Anker Soundcore Liberty 4 Pro: наушники с экраном и отличным звуком
Обзор TRIBIT StormBox Lava
Она выглядит просто, но играет как зверь: обзор TRIBIT StormBox Lava

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK