Начался второй альфа-тест бесплатного онлайн-шутера NCORE от разработчиков Warface

Во время тестирования игроков ждет новый контент: оружие «Катана» и «Гроза», гекс «Статуя Свободы» и противник «Крикун».

2 октября начался второй альфа-тест бесплатного PvPvE-шутера NCORE от Astrum Entertainment. Тест продлится неделю и будет доступен на трех платформах: Steam, VK Play и Astrum Play.

Разработчики отмечают, что за полгода после первого теста игра претерпела серьезные изменения: улучшен игровой цикл, проведена оптимизация, полностью переработана система стрельбы на баллистическую.

Для нового этапа тестирования разработчики подготовили новый контент: оружие «Катана» и «Гроза», гекс «Статуя Свободы» и опасный противник по имени «Крикун». Кроме того, обновился режим «Охота за жетонами», где команды из трех человек должны собрать и сдать больше жетонов, чем соперники.

В честь второго альфа-теста стартует событие «Путь Гладиатора». Его участники смогут получить уникальные награды, которые сохранятся и будут выданы после релиза игры.

Напомним, ключевой особенностью игры NCORE является перестраиваемая мультиарена, состоящая из гексов. Каждый из них представляет собой игровой мир с уникальным сеттингом.

Анатолий Почивалов

