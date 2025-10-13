Лимиты на количество банковских карт в России введут с декабря

Уже в декабре 2025 года в России могут ввести лимиты на количество банковских карт, которые может оформить один человек. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В одном банке можно будет иметь не больше 5 карт, а во всех банках — не более 20. Ранее обсуждался вариант сократить число карт до 10. Кроме того, планируется создать специальный онлайн-сервис, где каждый сможет проверить, в каких банках и когда он выпускал свои карты.

В Центробанке считают, что такие лимиты помогут бороться с мошенниками и «дропперами» — людьми, которые оформляют карты на свое имя и передают их преступникам для вывода денег.