OriginOS 6: дата выхода и список поддерживаемых смартфонов Vivo и iQOO

15 октября состоялась презентация новой оболочки OriginOS 6 на базе Android 16, которая теперь будет распространяться на все смартфоны Vivo и iQOO в мире. Ранее она была доступна исключительно на китайском рынке.
Что нового в OriginOS 6?
Главное обновление OriginOS 6 — полностью переработанный интерфейс. Дизайн теперь напоминает «жидкое стекло» в iOS 26, а пользователи получили больше возможностей для персонализации.
Одной из фишек стал уникальный экран блокировки. Ему теперь можно придать эффект анимации при смене угла обзора. Кроме того, доступно больше вариантов отображения часов, фоновых эффектов и динамических обоев.
Появился новый фирменный шрифт vivo Sans, толщину которого можно настраивать под себя. Он также доступен для бесплатной загрузки и поддерживается более чем для 40 языков в системе.
Другие особенности OriginOS 6:
- Обновленный движок обеспечивает на 18,5% более быстрый запуск приложений и на 10,5% выше стабильность частоты кадров.
- Использование двойной визуализации для повышения плавности интерфейса при снижении энергопотребления.
- Новое пространство, выполненное в стиле Dynamic Island в iPhone.
- Интерактивная панель с плавающими окнами, контекстными подсказками и инструментами для быстрого взаимодействия с файлами и приложениями.
- ИИ-инстурменты для создания текстов, конспектов и отчета в заметах, а также обработки фотографий.
- Усовершенствованный режим экономии заряда.
- Интеллектуальная регулировка яркости в зависимости от освещения.
- Функция, снижающая эффект укачивания при поездках.
Какие смартфоны Vivo и iQOO обновятся до OriginOS 6?
На глобальной презентации Vivo показала дорожную карту развертывания OriginOS 6. «Из коробки» новую систему получит новейший флагман Vivo X300 Pro, глобальная версия которого выйдет в ближайшие недели. Другие смартфоны Vivo и iQOO получат обновление в соответствии с графиком ниже.
До ноября 2025 года:
- Vivo X Fold 5;
- Vivo X200 Pro;
- Vivo X200;
- Vivo X200 FE;
- Vivo V60;
- iQOO 13.
Середина ноября 2025 года:
- Vivo X Fold 3 Pro;
- Vivo X100 Pro;
- Vivo X100;
- iQOO 12.
Середина декабря 2025 года:
- Vivo V60e;
- Vivo V50;
- Vivo V50e;
- Vivo T4 Ultra;
- Vivo T4 Pro;
- iQOO Neo 10;
- iQOO Neo 10R;
- iQOO Neo 9 Pro.
Первое полугодие 2026 года:
- Vivo X90 Pro;
- Vivo X90;
- Vivo V60 Lite 5G;
- Vivo V60 Lite;
- Vivo V50 Lite 5G;
- Vivo V50 Lite;
- Vivo V40 Pro;
- Vivo V40;
- Vivo V40e;
- Vivo V40 Lite 5G;
- Vivo V40 Lite;
- Vivo V40 SE 5G;
- Vivo V40 SE 80W;
- Vivo V40 SE;
- Vivo V30 Pro;
- Vivo V30;
- Vivo V30e;
- Vivo V30 Lite 5G;
- Vivo V30 Lite;
- Vivo V30 SE;
- Vivo T4 5G;
- Vivo T4R 5G;
- Vivo T4x 5G;
- Vivo T3 Ultra;
- Vivo T3 Pro 5G;
- Vivo T3 5G;
- Vivo Y400 Pro 5G;
- Vivo Y400 5G;
- Vivo Y400;
- Vivo Y300 Plus 5G;
- Vivo Y300 5G;
- Vivo Y200 Pro 5G;
- Vivo Y200;
- Vivo Y200e 5G;
- Vivo Y100 5G;
- Vivo Y100;
- Vivo Y58 5G;
- Vivo Y39 5G;
- Vivo Y38 5G;
- Vivo Y31 Pro 5G;
- iQOO 11;
- iQOO Z10 5G;
- iQOO Z10R 5G;
- iQOO Z10x 5G;
- iQOO Z9 5G;
- iQOO Z9s Pro 5G;
- iQOO Z9s 5G.
