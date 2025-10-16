OriginOS 6: дата выхода и список поддерживаемых смартфонов Vivo и iQOO

15 октября состоялась презентация новой оболочки OriginOS 6 на базе Android 16, которая теперь будет распространяться на все смартфоны Vivo и iQOO в мире. Ранее она была доступна исключительно на китайском рынке.

Что нового в OriginOS 6?

Главное обновление OriginOS 6 — полностью переработанный интерфейс. Дизайн теперь напоминает «жидкое стекло» в iOS 26, а пользователи получили больше возможностей для персонализации.

Одной из фишек стал уникальный экран блокировки. Ему теперь можно придать эффект анимации при смене угла обзора. Кроме того, доступно больше вариантов отображения часов, фоновых эффектов и динамических обоев.

Появился новый фирменный шрифт vivo Sans, толщину которого можно настраивать под себя. Он также доступен для бесплатной загрузки и поддерживается более чем для 40 языков в системе.

Другие особенности OriginOS 6:

Обновленный движок обеспечивает на 18,5% более быстрый запуск приложений и на 10,5% выше стабильность частоты кадров.

Использование двойной визуализации для повышения плавности интерфейса при снижении энергопотребления.

Новое пространство, выполненное в стиле Dynamic Island в iPhone.

Интерактивная панель с плавающими окнами, контекстными подсказками и инструментами для быстрого взаимодействия с файлами и приложениями.

ИИ-инстурменты для создания текстов, конспектов и отчета в заметах, а также обработки фотографий.

Усовершенствованный режим экономии заряда.

Интеллектуальная регулировка яркости в зависимости от освещения.

Функция, снижающая эффект укачивания при поездках.

Какие смартфоны Vivo и iQOO обновятся до OriginOS 6?

На глобальной презентации Vivo показала дорожную карту развертывания OriginOS 6. «Из коробки» новую систему получит новейший флагман Vivo X300 Pro, глобальная версия которого выйдет в ближайшие недели. Другие смартфоны Vivo и iQOO получат обновление в соответствии с графиком ниже.

До ноября 2025 года:

Vivo X Fold 5;

Vivo X200 Pro;

Vivo X200;

Vivo X200 FE;

Vivo V60;

iQOO 13.

Середина ноября 2025 года:

Vivo X Fold 3 Pro;

Vivo X100 Pro;

Vivo X100;

iQOO 12.

Середина декабря 2025 года:

Vivo V60e;

Vivo V50;

Vivo V50e;

Vivo T4 Ultra;

Vivo T4 Pro;

iQOO Neo 10;

iQOO Neo 10R;

iQOO Neo 9 Pro.

Первое полугодие 2026 года: