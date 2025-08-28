Apple снимет с продажи четыре смартфона после презентации iPhone 17

Apple снимет c продажи несколько смартфонов после официальной презентации линейки iPhone 17. Об этом сообщает издание 9to5Mac.
По данным издания, после выхода iPhone 17 с продажи будут сняты iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Однако эти устройства еще можно будет приобрести у сторонних ритейлеров. Кроме того, Apple больше не будет продавать iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Их заменят флагманские iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
Таким образом, после сентябрьской презентации актуальная линейка iPhone будет выглядеть следующим образом:
- iPhone 16e;
- iPhone 16;
- iPhone 16 Plus;
- iPhone 17;
- iPhone 17 Air;
- iPhone 17 Pro;
- iPhone 17 Pro Max.
Напомним, официальная презентация серии iPhone 17 состоится 9 сентября.
