Apple снимет с продажи четыре смартфона после презентации iPhone 17

В актуальной линейке iPhone останутся семь устройств.

Apple снимет c продажи несколько смартфонов после официальной презентации линейки iPhone 17. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По данным издания, после выхода iPhone 17 с продажи будут сняты iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Однако эти устройства еще можно будет приобрести у сторонних ритейлеров. Кроме того, Apple больше не будет продавать iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Их заменят флагманские iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. 

Таким образом, после сентябрьской презентации актуальная линейка iPhone будет выглядеть следующим образом:

  • iPhone 16e;
  • iPhone 16;
  • iPhone 16 Plus;
  • iPhone 17;
  • iPhone 17 Air;
  • iPhone 17 Pro;
  • iPhone 17 Pro Max.

Напомним, официальная презентация серии iPhone 17 состоится 9 сентября.

20250828
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
