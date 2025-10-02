Город на рельсах: представлен стимпанк-симулятор Steel Artery

Издатель Crytivo и независимый разработчик SoulAge23 представили необычный проект Steel Artery: Train City Builder. В этой стратегии игроки будут строить и развивать не традиционный город, а целый мегаполис на рельсах.

По сюжету, Империя переживает упадок и решает возродить легендарный поезд-город Steelpolis. Игрокам предстоит взять на себя роль мэра и возглавить это движущееся сообщество, удерживая баланс между экономикой, логистикой и выживанием.

Ключевые особенности игры:

Город на рельсах: новые кварталы, мастерские, склады и сервисы создаются прямо в вагонах.

Автономные жители: сотни существ с разными характерами, привычками и потребностями.

Разнообразие рас: люди, орки, эльфы и другие — с собственными ценностями, что может привести как к культурному обмену, так и к конфликтам.

Экономика и логистика: каждое здание производит или потребляет ресурсы, а планировка вагонов влияет на эффективность.

Исследование земель: добыча ресурсов и открытие новых регионов.

Атмосферный пиксель-арт в стиле стимпанк.

Steel Artery выйдет на PC (Steam) в конце 2025 — начале 2026 года. Кампания рассчитана примерно на 30 часов.