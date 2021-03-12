Раскрыт ценник Motorola Moto G50

Сразу в один день аппарат от Motorola — модель Moto G50 засветился на разных ресурсах. Сначала это было агентство сертификации 3C, а затем испанский ритейлер, который и раскрыл стоимость будущего смартфона. Аппарат с кодовым номером XT2137 и названием «Ibiza» не в первый раз засветилось в сети. Сейчас же стало известно, что это и есть модель Moto G50.

Стоит отметить, что цена указана как раз для модификации с объемом оперативной памяти 4 ГБ и 128 ГБ встроенной. Однако, результаты, полученные с Geekbench говорят нам об еще одной модификации с 6 ГБ оперативной памяти. Ее стоимость пока остается неизвестной. За вариант 4/128 производитель просит 229 евро.

Что касается технических характеристик, то Motorola Moto G50 станет первым смартфоном с чипсетом начального уровня и поддержкой 5G – Snapdragon 480. Также стоит отметить наличие IPS-матрицы с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD. Если говорить об аккумуляторе, то его емкость составляет 4 850 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 20 Вт. Основная камера имеет разрешение 48 МП, фронтальная — 13 МП. Ожидается, что смартфон выйдет не только в Европе, но и Индии.