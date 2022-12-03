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Раскладушку Oppo Find N2 Flip показали на тизере

Раскладушку Oppo Find N2 Flip показали на тизере. Смартфон должны представить до конца этого года.

Новинка уже появлялась на видео, теперь появилось изображение:

Ожидается, что Find N2 Flip получит основной 6,8-дюймовый AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внешний — 3,26-дюймовый OLED. Процессором выступит Dimensity 9000+, емкость аккумулятора 4300 мАч + поддержка 44-ваттной зарядки.

Основная камера сдвоенная: 50 и 8 Мп. Фронтальная — 32 Мп.

Также будут стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и Android 13 с оболочкой ColorOS 13. Объем оперативной памяти типа LPDDR5 будет варьироваться от 8 до 12 Гб, встроенной от 256 до 512 Гб.

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Источник:
Gsmarena
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