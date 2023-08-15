Раскладушка OPPO Find N3 Flip появилась на новых рендерах

Будущий раскладной смартфон OPPO Find N3 Flip появился на рендерах. Их опубликовал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

От прошлого поколения смартфон будет отличаться круглым блоком с тремя камерами и логотипом Hasselblad. В остальном, сохранится вытянутый 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей и внешний 3,26-дюймовый AMOLED-экран.

Основная камера получит три камеры с разрешением 50+8+32 Мп. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

По слухам, презентация новых смартфонов OPPO состоится уже осенью.