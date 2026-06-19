Яндекс Фабрика представила три новых велосипеда Raskat
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Яндекс Фабрика представила три новых велосипеда Raskat

Велосипеды для города и бездорожья.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:06
Яндекс Фабрика представила три новых велосипеда Raskat

Бренд Яндекс Фабрики Raskat представил три новые модели велосипедов, включая складной вариант и два электровелосипеда.

Складной городской велосипед весит 13 кг, оснащён 20-дюймовыми колёсами, ременным приводом и семью скоростями. Благодаря складывающейся раме и рулю его удобно перевозить в транспорте и хранить дома.

Для тех, кто преодолевает большие расстояния, компания выпустила складной электровелосипед. Он весит 17,5 кг, оснащён гидравлическими дисковыми тормозами и способен проехать до 25 км на электротяге или до 50 км в режиме помощи при педалировании.

Третьей новинкой стал горный электровелосипед, рассчитанный на поездки не только по асфальту, но и по грунтовым дорогам и лесным тропам. Модель получила датчик усилия, переднюю амортизационную вилку, 29-дюймовые колёса и до 50 км хода в режиме ассистирования.

Стоимость новых моделей начинается от 50 тысяч рублей за складные велосипеды и от 91,5 тысячи рублей за электрический горный вариант.

Все новинки уже доступны на Яндекс Маркете.

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