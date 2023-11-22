Работники завода Tesla жалуются на нападения роботов

Пока Tesla готовится к выпуску своих Cybertruck, отчеты о травмах, которые компания представляет в Управление по охране труда США (OSHA), раскрывают подробности страшных инцидентов, произошедших на заводе Gigafactory в Техасе. На производстве в прошлом году пострадал каждый 21 работник.

Одна из самых страшных историй произошла в 2021 году. Тогда инженер подошел к роботу, у которого должен был быть отключен манипулятор, однако был схвачен и прижат к стене машиной, выполнявшей запрограммированные движения. По словам очевидцев, работник истекал кровью, пока другой сотрудник компании не нажал кнопку аварийной остановки.

Один из рабочих получил сотрясение мозга из-за взрыва в литейном цехе в конце 2022 года. Взрыв, возможно, произошел из-за воды, попавшей в алюминиевый пресс. Свидетели утверждают, что в результате взрыва появилось огненное облако, повредившее оборудование.

Еще один инцидент произошел с формовочной машиной, которая «выплевывала» расплавленный металл. При этом рабочий, предложивший решение, получил выговор за замедление производства.

Кроме того, один из подрядчиков пришел на производство без защитного снаряжения, в результате чего стал жертвой падения конструкции, которая проткнула ему легкое.