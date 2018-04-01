Qualcomm будет поставлять Apple 5G-модемы ближайшие 3 года

В прошлом году Apple и Qualcomm вели долгие споры по работе, но в итоге договорились о продолжении сотрудничестве.

Сейчас гиганты-компании заключили договор, который говорит об их партнёрстве ближайшие несколько лет. Qualcomm будет поставлять модемы Snapdragon X55 5G для Apple.

В соглашении говорится о моделях SDX55, SDX60, SDX65 и SDX70. Скорее всего Qualcomm будет выпускать по одному модему в год. По таким подсчетам их сотрудничество продлится до 2023 года включительно.

Первый iPhone с поддержкой 5G купертиновцы представят на традиционной сентябрьской презентации. Ожидается, что в этом году линейку iPhone 12 представят сразу четыре смартфона. Рендеры будущего смартфона можно посмотреть тут и тут.