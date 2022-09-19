Телевизоры QLED Hyundai представлены в России

Компания Hyundai представила для российского рынка линейку телевизоров QLED в трёх диагоналях на 50, 55 и 65 дюймов. Матовый корпус телевизора с ультратонкой рамкой, по словам производителя, «раздвигает границы, создавая эффект парящего в воздухе экрана»

Обновленный формат HDR10+ использует динамические метаданные, адаптируя параметры яркости и цвета видеосигнала к условиям освещения. Изображение приобретает дополнительную глубину, а все детали четко отображаются как в темных, так и ярких сценах.

За работу с широким динамическим диапазоном (HDR) отвечает еще одна технология — премиальный формат Dolby Vision. В нем используются динамические метаданные, оптимизируя цвет, яркость и контрастность для максимальной реалистичности картинки. Настройки выполняются для каждого кадра.

С технологией MEMC картинка стала еще более плавной, а детали четкими, достигается такой результат искусственным добавлением дополнительных кадров между исходными.

Для эффекта полного погружения использована технология объемного звука Dolby Atmos. Изначально она создавалась для коммерческих кинозалов, а теперь этот многоканальный формат адаптирован для домашнего кинопросмотра.

Телевизоры QLED Hyundai поддерживают Smart TV на платформе Android TV. Оперативная память 2 Гб обеспечивает быструю работу устройства, а встроенная 16 Гб позволяет скачать все необходимые приложения. Можно также подключить через USB внешний носитель.

Благодаря функции Chromecast доступна трансляция со смартфона, планшета или ПК на большом экране: можно передавать любимые фильмы, игры, музыку и прочий контент.

Телевизоры QLED Hyundai уже доступны для покупки в России.

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