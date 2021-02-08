Apple прекратила переговоры с Hyundai из-за многочисленных слухов

Вся политика и разработка Apple покрыта тайнами и загадками. Для компании очень важно соблюдать неизвестность для общественности по работе над новыми проектами. Это касается любого продукта – начиная от шнура от зарядки и заканчивая футуристичным автомобилем.

На этом фоне Apple прекратила какие-либо переговоры с Hyundai и её дочерней компанией Kia о возможном сотрудничестве по разработке автомобиля. Стоит вспомнить, что корейский автогигант официально подтвердил обсуждение идей с Apple, но такое не устраивает американскую компанию. Слишком много слухов и утечек.

Уже 5 февраля, авторитетное издание Bloomberg сообщило, что Apple приостановила переговоры с Hyundai. В новостной заметке говорится, что Apple крайне расстроили слухи и многочисленные комментарии на фоне переговоров с автопроизводителем. Они привыкли держать свои планы в секрете, а не в открытую заявлять о своих намерениях.

Однако, по информации азиатского издания Nikkei Asia, Apple ведет переговоры еще с шестью японскими автопроизводителями. По всей видимости купертиновская компания находится на ранней стадии создания собственного автомобиля. По прогнозам его премьера может произойти с 2024 по 2028 год.