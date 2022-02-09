PlayStation 5 можно будет управлять голосом

Ещё до релиза PlayStation 5 было известно, что геймпады DualSense получат микрофон. И теперь стало понятно, зачем. Свежее обновление (пока бета-версия) добавит на консоли поддержку голосового запуска игр и программ. Пока что речь идёт об английском языке.

Консоль сможет запускать контент, достаточно будет сказать «Hey, PlayStation!», после чего система запустит названую игру. Также можно будет зайти в настройки, воспроизвести трек, включить программу и так далее. При этом некоторые команды будут записываясь, но только если пользователи разрешат это.

Помимо этого, ожидаются и другие изменения

Появление монозвука в наушниках

Новый дизайн в разделе трофеев

Возможность закрепления программ и игр в быстром доступе

Число приложений на главном экране увеличится до 14

Также появятся обновления для PS4 — там будут добавит «открытые тусовки», к которым смогут присоединиться друзья и друзья друзей без приглашения, а также некоторые другие мелкие изменения.

Пока что обновление доступно в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и Франции. До конца года оно появится повсюду.

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