Производителей смартфонов обяжут устанавливать 5 российский приложений

Свое слово представители отечественной власти держат до конца. Имеется в виду обязанность производителей устанавливать на свои устройства российские приложения. Так, на каждом смартфоне должны быть предустановлены не менее пяти приложений. Какие? Пока не решено.

Сейчас идут прения по поводу таковых. На данный момент в Едином реестре российских программ их насчитывается более 6 тыс. Очень скоро ведомства выберут пять из них, которые постигнет участь установки на все смартфоны.

Так, уже известно, что на каждом смартфоне, который выходит в России, будет установлен российский браузер, приложение для навигации, почтовый клиент и еще пару других сервисов. Окончательный список приложений будет известен в следующем году.