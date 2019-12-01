Производителей смартфонов обяжут устанавливать 5 российский приложений
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Новости

Производителей смартфонов обяжут устанавливать 5 российский приложений

Свое слово представители отечественной власти держат до конца. Имеется в виду обязанность производителей устанавливать на свои устройства российские приложения. Так, на каждом смартфоне должны быть предустановлены не менее пяти приложений. Какие? Пока не решено.

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Сейчас идут прения по поводу таковых. На данный момент в Едином реестре российских программ их насчитывается более 6 тыс. Очень скоро ведомства выберут пять из них, которые постигнет участь установки на все смартфоны.

Так, уже известно, что на каждом смартфоне, который выходит в России, будет установлен российский браузер, приложение для навигации, почтовый клиент и еще пару других сервисов. Окончательный список приложений будет известен в следующем году.

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