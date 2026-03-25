Samsung представила среднебюджетные Galaxy A37 и Galaxy A57

Samsung представила новые среднебюджетные смартфоны Galaxy A37 и Galaxy A57. Новинки стали преемниками прошлогодних Galaxy A36 и Galaxy A56. Но изменения можно пересчитать по пальцам: улучшенная до IP68 водозащита, обновленные чипы, а также прокачанный экран, Bluetooth 6.0 и уменьшенный по толщине корпус старшей версии.
Характеристики Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57
|Samsung Galaxy A37
|Samsung Galaxy A57
|Габариты
|162.9×78.2×7.4 мм, 196 г
|161.5×76.8×6.9 мм, 182 г
|Экран
|6.7”, Super AMOLED+, 2340×1080 пикселей, 120 Гц, максимальная яркость 1200 нит, защитное стекло Gorilla Glass Victus+
|Процессор
|Samsung Exynos 1480
|Samsung Exynos 1680
|ОЗУ
|6/8 ГБ LPDDR5X
|8/12 ГБ LPDDR5X
|Память
|128/256 ГБ
|128/256/512 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
|Камеры
|Основная — 50 Мп, f/1.8; Широкоугольная — 8 Мп, f/2.2; Макро — 5 Мп, f/2.4; Фронтальная — 12 Мп, f/2.2
|Основная — 50 Мп, f/1.8; Широкоугольная — 12 Мп, f/2.2; Макро — 5 Мп, f/2.4; Фронтальная — 12 Мп, f/2.2
|ОС
|One UI 8.5 (Android 16)
|Безопасность
|IP68, сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
|Связь
|2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, две nanoSIM, eSIM
|2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, две nanoSIM, eSIM
Несмотря на небольшое количество изменений, цены на смартфоны выросли примерно на 50-70 евро в зависимости от конфигурации. Стоимость Galaxy A37 теперь начинается от 429 евро (~40 200 рублей), а Galaxy A57 — от 529 евро (~49 600 рублей).
