Samsung представила среднебюджетные Galaxy A37 и Galaxy A57 | The GEEK
Новости

Samsung представила среднебюджетные Galaxy A37 и Galaxy A57

Изменений по минимуму, но цены стали выше.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:19

Samsung представила новые среднебюджетные смартфоны Galaxy A37 и Galaxy A57. Новинки стали преемниками прошлогодних Galaxy A36 и Galaxy A56. Но изменения можно пересчитать по пальцам: улучшенная до IP68 водозащита, обновленные чипы, а также прокачанный экран, Bluetooth 6.0 и уменьшенный по толщине корпус старшей версии.

Характеристики Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57

Samsung Galaxy A37Samsung Galaxy A57
Габариты162.9×78.2×7.4 мм, 196 г161.5×76.8×6.9 мм, 182 г
Экран6.7”, Super AMOLED+, 2340×1080 пикселей, 120 Гц, максимальная яркость 1200 нит, защитное стекло Gorilla Glass Victus+
ПроцессорSamsung Exynos 1480Samsung Exynos 1680
ОЗУ6/8 ГБ LPDDR5X8/12 ГБ LPDDR5X
Память128/256 ГБ128/256/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
КамерыОсновная — 50 Мп, f/1.8; Широкоугольная — 8 Мп, f/2.2; Макро — 5 Мп, f/2.4; Фронтальная — 12 Мп, f/2.2Основная — 50 Мп, f/1.8; Широкоугольная — 12 Мп, f/2.2; Макро — 5 Мп, f/2.4; Фронтальная — 12 Мп, f/2.2
ОСOne UI 8.5 (Android 16)
БезопасностьIP68, сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
Связь2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, две nanoSIM, eSIM2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, две nanoSIM, eSIM

Несмотря на небольшое количество изменений, цены на смартфоны выросли примерно на 50-70 евро в зависимости от конфигурации. Стоимость Galaxy A37 теперь начинается от 429 евро (~40 200 рублей), а Galaxy A57 — от 529 евро (~49 600 рублей).

Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами
Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами
Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами
Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами
Galaxy A57
Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами
Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами
Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами
Galaxy A37
id·222529·20260325_1928
Читайте также
Ещё по теме
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
Смотреть все обзоры