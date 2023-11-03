Продажи iPhone бьют рекорды, а iPad и Mac – рухнули: Apple представила финансовый отчет

Apple представила отчет за четвертый финансовый квартал 2023 года (третий календарный квартал). В целом, показатели компании достойные, однако по некоторым продуктам заметны сильные просадки.

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил о рекордной выручке от продаж iPhone в этом квартале и самой высокой за все время выручке от предоставления услуг. По его словам, сейчас у компании самая мощная линейка продуктов.

Компания зафиксировала квартальную выручку в $89,5 млрд с чистой прибылью $23 млрд, в то время как в прошлом году эти показатели составили $90,1 млрд и $20,7 млрд соответственно. Операционная прибыль Apple увеличилась с $24,9 млрд до $27 млрд.

Валовая прибыль за квартал составила 45,2%, что превышает прошлогодний показатель в 42,3%. Кроме того, было объявлено о выплате дивидендов в размере $0,24 за акцию, которые планируется выплатить 16 ноября.

За финансовый год общий объем продаж достиг $383,3 млрд, а чистая прибыль — $97 млрд, что незначительно уступает прошлогодним показателям в $394,3 млрд и $99,8 млрд соответственно.

Продажи iPhone принесли компании $43,8 млрд по сравнению с $42,6 млрд в прошлом году. Тем не менее выручка от других основных категорий продуктов снизилась: продажи носимой и домашней электроники уменьшились с $9,65 млрд до $9,3 млрд, планшетов — с $7,2 млрд до $6,4 млрд, а компьютеров Mac — рухнули с $11,5 млрд до $7,6 млрд.