Продажи Hogwarts Legacy в Steam перевалили за 216 тысяч копий

Число игроков, которые оформили в Steam предзаказ Hogwarts Legacy, составляет около 216 тысяч человек. Данные взяты с ресурса PlayTracker.

Стоит отметить, что данные могут заметно отличаться от реальных, так как официального списка нет. Но никто не сомневается в будущей популярности Hogwarts Legacy.

Сейчас в Steam на страницу проекта подписано более 300 тысяч игроков, а сам проект занимает первое место в списке желаемого.

Релиз Hogwarts Legacy запланирован на 10 февраля для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Для PlayStation 4 и Xbox One игра будет доступна 4 апреля, а на Nintendo Switch — середине июня.