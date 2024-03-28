Яндекс представил линейку нейросетей YandexGPT 3

Яндекс объявил о запуске своей первой языковой модели нового поколения – YandexGPT 3 Pro, доступной на платформе Yandex Cloud. Модель обещает значительные улучшения в работе со сложными запросами и более точные ответы, соответствующие заданным форматам. Она призвана стать неотъемлемым инструментом в решении реальных задач как в сфере бизнеса, так и в разработке IT-продуктов.

Одним из ключевых преимуществ новой модели является возможность бизнес-пользователям самостоятельно дообучать нейросеть под свои нужды. Кроме того, в ближайшем будущем нейросети третьего поколения YandexGPT будут интегрированы в сервисы Яндекса для широкой аудитории.

YandexGPT 3 — третье поколение языковых моделей Яндекса.

YandexGPT 3 Pro — первая нейросеть, которая вошла в линейку YandexGPT 3. В дальнейшем их станет больше: каждая будет ориентирована на решение задач определённого типа.

YandexGPT 3 Pro доступна для интеграции в продукты бизнеса через API, а качество её работы можно предварительно оценить в деморежиме. Новым зарегистрированным пользователям предоставляется возможность совершать до 100 бесплатных запросов в час.

Согласно заявлению компании, YandexGPT 3 Pro эффективнее решает сложные задачи и лучше понимает контекст разговора по сравнению с YandexGPT 2. Новая модель успешно обрабатывает инструкции с несколькими условиями, предоставляет более точные и полные ответы и допускает меньше стилистических ошибок. Кроме того, она способна обрабатывать гораздо больше запросов за единицу времени, что делает её более производительной.

YandexGPT 3 Pro особенно хорошо себя проявляет в таких сферах, как клиентская поддержка, онлайн-продажи, цифровые коммуникации, маркетинг, реклама и управление персоналом. Кроме того, модель эффективно работает с документами, включая составление договоров, счетов, нормативной документации и должностных инструкций.

Одним из ключевых аспектов новой модели является её доступность для дообучения. Заказчики смогут самостоятельно улучшить работу YandexGPT 3 Pro в сервисе ML-разработки Yandex DataSphere, что позволит модели ещё лучше соответствовать потребностям конкретного бизнеса. Для начала процесса дообучения необходимо загрузить в DataSphere файл с примерами запросов и эталонными ответами на них. Такая индивидуально дообученная модель будет доступна только компании, которая произвела её дообучение.

Кроме того, стоимость использования новой нейросети снизилась почти в два раза, что делает её более доступной для широкого круга пользователей.

Разработчики провели тестирование, используя русскоязычный тест на базе бенчмарка IFEval, расширив список задач и усложнив их. По результатам сравнения с предыдущей версией, YandexGPT 3 показало улучшение качества ответов на 10 процентных пунктов, а также увеличение консистентности в два раза. Это свидетельствует о том, что новая нейросеть лучше улавливает суть запросов и предоставляет более последовательные ответы, даже при различных формулировках.

Кроме того, YandexGPT 3 существенно снизило количество ошибок. В сравнении с предыдущей версией, процент фактических ошибок сократился с 16,4% до 13,5%, а доля неподтверждённой информации в ответах уменьшилась с 6,4% до 5%. Количество ситуаций, когда модель не может дать ответ на вопрос пользователя, уменьшилось в 5 раз.

Тестирование проводилось на основе специального набора сложных запросов, актуальных для реального бизнеса. Эти результаты подтверждают эффективность и точность новой языковой модели YandexGPT 3.