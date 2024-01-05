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Продажи дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty превысили 5 млн копий

Игровая компания CD Projekt RED объявила, что тираж дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, которое вышло в конце сентября 2023 года, превысил 5 миллионов копий.

При этом за первую неделю после выхода игроки приобрели более 3 млн копий, большая часть продаж пришлась на Северную Америку и Европу.

В конце прошлого года Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила платину в категории «Лучшее дополнение», серебро за лучшую графику и бронзу за лучший саундтрек. Опрос проводили в PlayStation Blog.

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Источник:
X, PlayStation Blog
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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