Продажи дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty превысили 5 млн копий

Игровая компания CD Projekt RED объявила, что тираж дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, которое вышло в конце сентября 2023 года, превысил 5 миллионов копий.

При этом за первую неделю после выхода игроки приобрели более 3 млн копий, большая часть продаж пришлась на Северную Америку и Европу.

В конце прошлого года Cyberpunk 2077: Phantom Liberty получила платину в категории «Лучшее дополнение», серебро за лучшую графику и бронзу за лучший саундтрек. Опрос проводили в PlayStation Blog.