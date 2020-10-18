Процессор Samsung Exynos 9925 первым получит графику Radeon

Одной из проблем фирменных процессоров Samsung Exynos является их низкая графическая производительность. И вот, похоже, этому приходит конец. Как сообщил инсайдер под ником Ice Universe, компания готовит новый чипсет под названием Exynos 9925, который получит производительную встроенную графику AMD.
Таким образом, это решение станет первым игровым мобильным чипсетом, который будет включать мощную графику RDNA. Это позволит бренду в будущем заменить актуальные видеоускорители Mali на «красные» чипы.
При этом отметим, что конечные чипсеты появятся только во второй половине 2022 года, а готовые смартфоны — ещё позже. А вот анонс может состояться во второй половине следующего года.
Ожидается, что нововведение позволит Samsung сделать ставку на геймерские смартфоны и подстегнуть развитие этого рынка.
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