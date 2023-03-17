Приложение Petey для Apple Watch получило встроенный чат-бот ChatGPT

Сейчас каждый уважающий себя разработчик добавляет в свое приложение интеграцию с чат-ботом ChatGPT. Обычно, первые такие решения получают смартфоны и планшеты, а вот умные наручные часы остаются за бортом. Однако, один из разработчиков добавил ChatGPT в приложение Petey для Apple Watch.

Если вы не в курсе, ChatGPT — это языковая модель нового поколения, которая понимает и генерирует человеческий ответ. Чат-бот обучен большому объему текстов, взятых из Интернета, поэтому он может отвечать на широкий спектр вопросов и генерировать связанные ответы на различные типы запросов.

Встроенный бот поддерживает ввод вопросов, как в печатном, так и при помощи голоса. Чат-бот понимает диалог и способен поддерживать разговор или выполнить нужный запрос.

Petey также имеет виджет, позволяющий вывести его на циферблат Apple Watch для быстрого доступа с экрана блокировки.

Стоимость Petey в App Store составляет $4,99. Увы, но в российской версии магазина приложение недоступно. Чтобы его получить, необходимо сменить регион.