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Новости

Президент России подписал закон запрещающий платежи в криптовалюте

Президент России подписал новый закон «О цифровых финансовых активах». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте.

Согласно ему с 1 января 2021 года криптовалюта признаётся платёжным средством и средством инвестиций. Однако оплачивать какие-либо услуги и товар будет нельзя. Реклама платёжной системы также будет под запретом.

Продать, покупать и совершать сделки с помощью криптовалюты будет легально. Кроме того, продавать и выпускать цифровые активы можно будет с помощью специальных систем.

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