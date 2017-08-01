Президент России подписал закон запрещающий платежи в криптовалюте

Президент России подписал новый закон «О цифровых финансовых активах». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте.

Согласно ему с 1 января 2021 года криптовалюта признаётся платёжным средством и средством инвестиций. Однако оплачивать какие-либо услуги и товар будет нельзя. Реклама платёжной системы также будет под запретом.

Продать, покупать и совершать сделки с помощью криптовалюты будет легально. Кроме того, продавать и выпускать цифровые активы можно будет с помощью специальных систем.