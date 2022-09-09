Приложение PREMIER удалили из App Store

Сегодня приложение онлайн-кинотеатра PREMIER было удалено из App Store. Об этом PREMIER уведомил своих пользователей в рассылке по электронной почте.

Из-за удаления пропала возможно оплаты подписки, поэтому представители сервиса рекомендуют пользователям не сгружать приложение с iPhone и iPad. На момент написания заметки приложение до сих пор доступно для загрузки в Google Play.

Мы не получали предупреждения и пояснения от Apple. Извините за внезапные изменения. из сообщения PREMIER

С чем связано удаление сервиса из AppStore – неизвестно. Теперь подписку можно оформлять только через официальный сайт онлайн-кинотеатра.

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