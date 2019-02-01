Премиальный смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra показали на фото до анонса

В китайской Weibo появились фотографии флагманского Xiaomi Mi 10 Ultra и зарядки на 120 Вт, которая будет комплектоваться со смартфоном.

Новинка получил огромную основную камеру с четырьмя модулями и дисплей с небольшим отверстием для селфи-камеры. В качестве процессора выступит Snapdragon 865 и 16 ГБ оперативной памяти. За автономность отвечает аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт.

По предварительным данным Mi 10 Ultra в модификации 8/128 ГБ обойдётся покупателю и $900, что значительно дороже стандартного Mi 10.