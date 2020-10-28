Представлены видеокарты AMD Radeon RX 6000

Вчера AMD провела презентацию Where Gaming Begins, где показала свежие видеокарты Big Navi. Они получили аппаратное ускорение трассировки лучей и много памяти.

На данный момент представлены три модели: 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. Объёмы памяти у них одинаковы — 16 ГБ. Также есть по 128 МБ кэша, а частоты GPU установлены на уровне 2015 МГЦ.

Сама презентация доступна ниже:

Разница кроется в количестве вычислительных блоков: 80, 72 и 60 соответственно. Цены же равны просит $999, $650 и $579.

При этом свежие данные указывают, что карты всё же уступают решениям NVIDIA по мощности именно в режиме трассировки. Разница составляет 30-50% по сравнению с топовыми на сегодня картами «зелёных».

Само собой, это пока первые данные, так что полностью верить им не стоит. Нужно дождаться независимых тестов.