Представлены смартфоны ASUS ZenFone 7 с поворотной камерой

А вот и представители ASUS решили порадовать своих почитателей новыми смартфонами. Речь идет о моделях ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro. Они, как и предполагалось, сохранили отличительную особенность модельного ряда – поворотную камеру и дисплей без вырезов. Базовая версия получила процессор Snapdragon 865 и имеет в своем составе 6 ГБ ОЗУ+128 ГБ ПЗУ. Улучшенная версия – ZenFone 7 Pro, получила чипсет Snapdragon 865+, а также 8 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ.

Больше, видимо, разработчики не захотели заворачиваться и сделали аппараты очень схожими. Единственным отличием может быть отсутствие оптической стабилизации у ZenFone 7. А так, оба девайса поддерживают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, имеют в своем составе стереодинамики и усилитель NXP TFA9874. В качестве операционной системы используется Android 10 с собственной графической оболочкой ASUS ZenUI. Кстати, оба варианта вполне успешно работают в сетях 5G.

Питаются оба смартфона от аккумулятора емкостью 5 000 мАч с поддержкой 30-ваттной ускоренной зарядки. Поэтому, всего за 93 минуты смартфоны заряжаются на 100%, а за 34 минуты – на 60%. Если говорить о дисплее, то здесь используется матрица IPS с частотой обновления 90 Гц от Samsung. Его диагональ составляет 6,67 дюймов, а разрешение – Full HD+. Естественно, для защиты стекла используется Gorilla Glass 6.

Если говорить о камерах, то здесь используются три модуля, причем они являются как основными, так и фронтальными, ведь камера поворотная. Поворотный механизм, по заявлению разработчиков, выдерживает 200 тыс. раскрытий. Управление просиходит за счет двигателя, который стал почти вдвое меньше, но во столько же раз мощнее. Поворачивать модуль можно вплоть до 0,5 градуса.

Ожидается, что смартфоны появятся на рынке уже 1 сентября и будут доступны в черном и белом цвете. В комплект поставки входят два чехла, один из которых черный, другой прозрачный. Что касается ценника, то в Тайване базовая версия оценена в 750 долларов, продвинутая – в 953 доллара. А вот глобальные ценники станут известны немного позже, но скорее всего, уже на этой неделе.