Представлена портативная консоль Retroid Pocket Flip

Особенностью новой консоли является откидывающийся экран, а также выход microHDMI, который позволяет выводить изображение с разрешением до 720p.
Характеристики Retroid Pocket Flip:
- Дисплей: сенсорный 4,7″, 1334×750
- Чипсет: Unisoc Tiger T618
- Память: 4/128 ГБ + microSD
- ОС: Android 11
- Связь: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- Аккумулятор: 5000 мАч
Кроме того, консоль оснащена всеми необходимыми элементами управления и встроенным эмулятором Dreamcast, PSP, Nintendo 64, Playstation 2, Wii и GameCube. Также можно запускать игры для Android.
Стоимость новинки начинается от $159 (около 12 000 рублей). Продажи стартуют 21 марта.
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