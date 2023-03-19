Представлена портативная консоль Retroid Pocket Flip

Особенностью новой консоли является откидывающийся экран, а также выход microHDMI, который позволяет выводить изображение с разрешением до 720p.

Характеристики Retroid Pocket Flip:

Дисплей: сенсорный 4,7″, 1334×750

Чипсет: Unisoc Tiger T618

Память: 4/128 ГБ + microSD

ОС: Android 11

Связь: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

Аккумулятор: 5000 мАч

Кроме того, консоль оснащена всеми необходимыми элементами управления и встроенным эмулятором Dreamcast, PSP, Nintendo 64, Playstation 2, Wii и GameCube. Также можно запускать игры для Android.

Стоимость новинки начинается от $159 (около 12 000 рублей). Продажи стартуют 21 марта.