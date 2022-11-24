Представлена доступная линейка Oppo Reno 9

Oppo представила серию Oppo Reno 9. Всего в ней три смартфона: Reno 9, Reno 9 Pro и Reno 9 Pro+.

Все устройства объединяет одинаковый дисплей — он 6,7-дюймовый AMOLED с узким 2,32-мм подбородком, разрешением Full HD+ (2412 x 1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и ШИМ 2160 Гц.

Различия кроются в процессоре, камере и корпусе. Oppo Reno 9 получил Snapdragon 778G, Reno 9 Pro — MediaTek Dimensity 8100-Max и старший Reno 9 Pro+ — Snapdragon 8+ Gen 1.

Oppo Reno 9

У базового Reno 9 64-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный дополнительный датчик. Версию постарше Reno 9 Pro наделили 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX890 и 8-мегапиксельным широкоугольным модулем. Oppo Reno 9 Pro+, в свою очередь, получил также главный модуль Sony IMX890 на 50 Мп + широкоугольный на 8 Мп + 2 Мп. Помимо этого, у Pro+ есть еще чип MariSilicon для получения более четких снимков в условиях низкой освещенности и поддержка записи видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Oppo Reno 9 Pro

У фронтальных камер по 32 Мп.

Аккумуляторы и зарядки следующие:

Reno 9 — 4500 мАч + 67-ваттная зарядка;

Reno 9 Pro — 4500 мАч + 67-ваттная зарядка;

Reno 9 Pro — 4700 мАч + 80-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядки.

Oppo Reno 9 Pro+

Все новинки имеют по две SIM-карты, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC, USB Type-C, подэкранный датчик отпечатков пальцев и графитовую систему охлаждения. Смартфоны работают на Android 13 из коробки с фирменной оболочкой ColorOS 13.

Ценники в зависимости от версии:

Oppo Reno 9 на 8/256 ГБ – $348;

Oppo Reno 9 на 12/256 ГБ – $376;

Oppo Reno 9 на 12/512 ГБ – $418;

Oppo Reno 9 Pro на 16/256 Гб – $488;

Oppo Reno 9 Pro на 16/256 Гб – $529;

Oppo Reno 9 Pro+ на 16/256 Гб – $557;

Oppo Reno 9 Pro+ на 16/256 Гб – $613.

Oppo Reno 9 Pro+

Продажи серии Oppo Reno 9 в Китае начнутся с 10 декабря.