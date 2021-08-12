Представлен смартфон с премиальной камерой HONOR Magic3

HONOR представила для глобального рынка флагманский смартфон серии HONOR Magic3, в которую входят HONOR Magic3, HONOR Magic3 Pro и HONOR Magic3 Pro+. Устройства получили уникальный дизайн, производительные процессоры, а также функции камеры для возможности создания фото и видео на профессиональном уровне.

Смартфоны серии HONOR Magic3 отличаются премиальным дизайном и изогнутым экраном 89 градусов с ультратонкими рамками. 10-битный экран 6,76 дюйма отображает 1,07 млрд цветов и поддерживает HDR 10+.





HONOR Magic3

Топовая модель серии — HONOR Magic3 Pro+ оснащена изогнутым экраном Super Curved Nano Crystal Shield, а ее легкий и прочный корпус сделан из нанокерамики.





HONOR Magic3 Pro

Смартфоны серии HONOR Magic 3 защищены от воды и пыли по стандарту IP 68 и способны выдержать погружение на глубину до 1,5 метров на 30 минут.





HONOR Magic3 Pro+

Смартфоны HONOR Magic 3 оснащены фирменной технологией обработки фотографий HONOR Image Engine на основе искусственного интеллекта. В смартфонах использована лучшая в своем классе система камер с поддержкой интеллектуальной обработки. HONOR Magic3 Pro+ оснащен камерой с четырьмя модулями: монохромная камера 64 Мп, широкоугольная камера 50 Мп, сверхширокоугольная камера 64 Мп с углом обзора 126 градусов и телеобъектив 64 Мп.

Смартфоны HONOR Magic3 оснащены новейшими процессорами Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G Mobile Platform, производительность которых увеличена на 20% по сравнению с процессором Snapdragon 888.

Серия HONOR Magic3 поддерживает технологию Turbo X, которая впервые работает на процессоре Snapdragon серии 8. В нее входят технологии Low-latency Engine, Anti-aging Engine и Smart Memory Engine для обеспечения бесперебойной работы и оптимизации потребления энергии, а также сохранения уровня производительности при длительном использовании.

Разработанные для повышения производительности в играх, смартфоны HONOR Magic3 оснащены технологией ускорения графики GPU Turbo X. Она позволяет применять оптимизацию, снижающую энергопотребление и повышающую производительность в играх. Помимо программной оптимизации в конструкции смартфона используется технология гексагонального графена, которая снижает температуру во время игры. Благодаря технологии LINK Turbo X смартфоны HONOR Magic3 поддерживают комбинированный режим загрузки Wi-Fi и мобильного соединения, благодаря чему скорость скачивания достигает 6,1 Гбит/с.

Смартфоны HONOR Magic3 оснащены батареей 4600 мА·ч. Устройства поддерживают технологию быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт или беспроводную зарядку HONOR SuperCharge Wireless 50 Вт . Модели HONOR Magic3 Pro и Magic3 Pro+ также поддерживают функцию обратной зарядки с помощью технологии Wireless Reverse Charge.

Смартфон HONOR Magic3 представлен, помимо белого и черного, в двух уникальных оттенках – «сумеречный синий» и «розовый рассвет». Рекомендованная розничная цена устройства 899 евро.

Смартфон HONOR Magic3 Pro, по рекомендованной розничной цене от 1099 евро, будет доступен в белом и черном цветах, а также в оттенке «розовый рассвет». Модель HONOR Magic 3 Pro+ появится на рынке в классических и универсальных оттенках «керамический черный» и «керамический белый» по розничной цене 1499 евро.

Смартфоны HONOR Magic3 доступны для покупки на территории материкового Китая.