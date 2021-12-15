Представлен складной смартфон Oppo Find N

Китайский производитель Oppo представил свой первый складной смартфон Oppo Find N. Он получил прочную конструкцию и топовые характеристики.

Как утверждается, новинка оснащена особым механизмом складывания, который позволяет раскрывать смартфон на любой угол до 180° и фиксироваться в таком положении. Утверждается, что его можно раскрывать по 100 раз в день на протяжении 5 лет, причём даже при температуре –20 С° без образования складки на экране.

Дисплей здесь построен на матрице AMOLED с разрешением 2K и диагональю 7,1 дюйма. На нём поддерживается двухоконный режим Split screen.

Внутри установлен процессор Snapdragon 888, есть 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 или 512 ГБ постоянной флэш-памяти UFS 3.1. Аккумулятор тут средний — его ёмкость составляет 4500 мА·ч, есть быстрая зарядка на 33 Вт. Также есть беспроводная зарядка на 15 Вт и обратная беспроводная на 10 Вт.

Основная камера располагает датчиком на 50 МП, есть также добавочные на 16 и 13 МП. Фронтальная камера одиночная — на 32 МП.

Смартфон работает под управлением Android 11 с интерфейсом ColorOS 12 For Fold. Цена вопроса выглядит так: