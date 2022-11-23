Представлен складной смартфон Honor Magic Vs

Похож на Galaxy Z Fold, но дешевле.

В Китае состоялась презентация новинок, где показали, в том числе, складной смартфон Magic Vs. Он похож по визуально и компоновке на Galaxy Z Fold, однако обходится существенно дешевле.

Характеристики Honor Magic Vs выглядят так:

Внутренний дисплей: 7,9 дюймов с разрешением 2272×1984 пикселей и частотой 90 Гц на базе OLED-матрицы.

Внешний дисплей: 6,45 дюймов с разрешением 2560×1080 пикселей и частотой 120 Гц на базе OLED-матрицы.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с частотой до 3,2 ГГц и графикой Adreno 730.

Оперативная память: 8/12/16 ГБ.

Постоянная память: 256/512 ГБ.

Основная камера: 54 + 50 + 8 МП.

Фронтальная: 16 МП.

Безопасность: сканер отпечатка на боковой панели.

Порты и коммуникации: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, Dual SIM, NFC

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 66 Вт.

ОС: Android 12, MagicOS 7.0.

По данным Honor механизм способен выдержать 400 000 складываний, а экран поддерживает стилус, хотя отдельного слота под него нет. Отмечается, что батарею можно зарядить с 0% до 100% за 46 минут.

Пока что новинка доступна для предзаказа, цены выглядят так:

Honor Magic Vs (8+256 ГБ) — 7499 юаней (~63 800 рублей).

Honor Magic Vs (12+512 ГБ) — 8999 юаней (~76 500 рублей).

Honor Magic Vs Ultimate (16+512 ГБ) — 10 888 юаней (~92 600 рублей).

О запуске глобальной версии не сообщается. При этом цена Galaxy Z Fold 4 составляет в России не менее 125 000 рублей.