Представлен Samsung Galaxy S23 FE

Samsung официально представила Galaxy S23 FE (Fan Edition). От обычного Galaxy S23 модель отличается более простым процессором в виде Snapdragon 8 Gen 1 (в базовом S23 используется Snapdragon 8 Gen 2), пластиковой панелью и немного “урезанными” возможностями в камере. Так телеобъектив и фронтальная камера лишись по 2 Мп.

Характеристики Samsung Galaxy S23 FE

Дисплей: 6,4″, AMOLED, 1080×2340, 403 ppi, до 120 Гц

Процессор: Samsung Exynos 2200 (Европа) / Snapdragon 8 Gen 1 (США)

Память: 8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ

Камеры: 50 Мп + 12 Мп (широкоугольная) + 8 Мп (телефото) + 10 Мп (фронтальная)

Батарея: 4500 мАч, зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка

ОС: Android 13, One UI 5.1

Связь: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS/ГЛОНАСС, LTE, 5G, NFC

Из остального, корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68, сзади три выступающих объектива, а также плоский дизайн с алюминиевой рамой.

Galaxy S23 FE появится в продаже с 10 октября. Начальная стоимость от $599 за версию с 8/128 ГБ памяти.