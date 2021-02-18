Представлен ноутбук VAIO Z, который может работать до 34 часов

Бренд VAIO представил обновленный ноутбук VAIO Z, который может похвастаться элегантным дизайном, неплохим железом и впечатляющей автономностью.

Новинка получила корпус из углеродного волокна, который выдерживает падение с высоты более метра. Экран 14-дюймовый с разрешением вплоть до 4К. Обещан охват 100% цветового пространства.

Внутри установлен 4-ядерный процессор Intel Tiger Lake 11 поколения, в максимуме это Core i7-11370H с частотой до 5 ГГц. Есть 8-32 ГБ ОЗУ, SSD — от 256 ГБ до 2 ТБ.

Из портов есть один USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI и 3,5-мм аудиовыход. Также присутствуют сканер отпечатков пальцев, веб-камера с поддержкой Windows Hello и стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

А вот батарея может похвастаться ёмкостью в 53 Втч, есть поддержка быстрой зарядки на 65 Вт. Самое интересное, что одного зарядка хватает до 34 часов работы. Это зависит не только от режима нагрузки, но и от матрицы экрана.

Цена стартует от 2570 долларов (190 000 рублей) за модель на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD. Топовая же версия стоит 3500 долларов (260 000 рублей).